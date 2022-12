JAKARTA - Kakak beradik, Johan dan Bernie yang tergabung dalam DJ Beauz menjadi salah satu penampil di panggung utama Djakarta Warehouse Project (DWP) 2022. Berlangsung di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu, 11 Desember 2022, DJ Beauz tampil dengan membawakan beberapa lagu hitz mereka mulai dari Skeletons, Caffeine, Red, hingga Outerspace.

Para penonton terlihat cukup antusias saat DJ Beauz beraksi di atas panggung. DJ asal Amerika ini bahkan memulai aksi panggungnya dan menghibur penggemarnya di Indonesia mulai pukul 20.20 WIB.

"Halo Jakarta, put your hands up!," kata Johan di acara DWP 2022.

Ratusan penonton yang menyaksikan duo DJ tersebut pun kompak berjoget bersama dibawah megahnya lampu panggung penuh warna.

"Dua tahun yang lalu kita belum bisa bertemu secara langsung," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, DJ Beauz sempat menceritakan sedikit tentang keluarganya, terutama ibu mereka yang berasal dari Indonesia. Bernie bahkan mengaku sangat mencintai budaya Indonesia.

"Kita dibesarkan dengan budaya Indonesia, ibu kita dibesarkan disini, we love you mom. Jadi kita akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, we love Indonesia," ucap Bernie.

"Terimakasih atas energi gila kalian, we love you Jakarta. Kita akan kembali," sambungnya sambil mulai memainkan Alone.

Seperti diketahui, DJ Beauz berhasil menyihir ratusan penonton yang hadir dengan dentuman beat EDM ciri khasnya. Kemegahan dari sorotan lampu panggung yang penuh warna juga menambah kemeriahan penampilan mereka. Selain DJ Beauz, Garuda Landz Stage juga dimeriahkan oleh Yellow Claw, Zedd, hingga Martin Garrix.