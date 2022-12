JAKARTA - Djakarta Warehouse Project (DWP) 2022, sukses digelar pada hari pertama dan kedua di JiExpo Kemayoran, 9 dan 10 Desember 2022. Malam nanti, Minggu (11/12/2022) gelaran hari ketiga DWP 2022 tentu akan semakin meriah dengan penampilan DJ Yellow Claw hingga Martin Garrix.

Pihak penyelenggara tampaknya ingin membuat ratusan penonton pulang dengan membawa kesan khusus usai mendatangi DWP 2022. Pasalnya, line up DWP 2022 hari ketiga ini banyak dinanti pecinta Electro Dance Music (EDM).

Jika sebelumnya para penonton dimanjakan dengan penampilan Weird Genius hingga Armin Van Buuren di hari sebelumnya. Pada line up hari ketiga akan ada penampilan dari Yellow Claw, Zedd, hingga Martin Garrix di Garuda Land Stage.

Sementara itu, akun Instagram resmi DWP 2022 juga telah mengumumkan jajaran pengisi acara yang akan tampil hari ini.

Garuda Land Stage akan diisi oleh penampilan Patricia Schuldtz (18.25 WIB), W.W (19.20 WIB), Beauz (20.20 WIB), Yellow Claw (21.30 WIB), Zedd (22.40 WIB) dan ditutup dengan aksi Martin Garrix (00.30 WIB).

Kemudian, di Neon Jungle Stage pengunjung bisa menikmati penampilan dari Aoy (18.50 WIB), Bjones (20.25 WIB), Acraze (22.22 WIB), Madeon (23.30 WIB), hingga Autograf (01.00 WIB).

Lebih lanjut, di jajaran line up D'Empire Stage juga akan diisi DJ ternama lainnya, seperti Ride (18.45 WIB), Kimm (20.05 WIB), Kenji (21.25 WIB), dan Back In The Days Anton & Hogi Wirjono (22.45 WIB)

Berbeda dengan perhelatan DWP 2022 hari pertama yang diwarnai dengan rintik hujan, cuaca di DWP hari kedua bisa dikatakan cukup bersemangat. Kendati demikian, penonton tetap harus sedia jas hujan guna mengantisipasi cuaca yang tak menentu. Terutama untuk DWP 2022 hari terakhir yang berlangsung sore nanti.