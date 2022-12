JAKARTA - Djakarta Warehouse Project 2022 (DWP) 2022 sudah memasuki hari terakhir penyelenggaraannya pada Minggu (11/12/2022). Meski pesta musik Elektronik Dance Music alias EDM terbesar Indonesia ini akan berakhir, antusiasme masyarakat masih tetap tinggi.

Karin Novilda alias Awkarin bahkan menjadi salah satu penonton DWO 2022 yang sangat antusias melihat idolanya tampil malam ini di area Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah sempat hadir di hari kedua DWP 2022, mantan kekasih Gangga ini tampak hadir kembali untuk menyaksikan idolanya bermain secara offline.

“Seneng banget dong! Apalagi kan DWP udah lama banget ya vakum, dua tahun karena pandemi,” ungkap Awkarin, saat ditemui di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu, (11/12/2022).

“Ini amazing sih. Gue seneng banget ketemu orang-orang banyak lagi. Pokoknya Ismaya nggak pernah gagal deh!,” tambahnya.

Awkarin sendiri mengaku sangat antusias untuk menyaksikan idola tampil dalam DWP 2022 malam ini. Termasuk menunggu penampilan dari Hardwell, yang sebelumnya telah tampil pada Jumat, 9 Desember 2022 kemarin.

Sebagai informasi, pergelaran DWP 2022 pada hari pertama dan kedua di JiExpo Kemayoran, 9 dan 10 Desember 2022 telah sukses digelar. Malam nanti, Minggu (11/12/2022) gelaran hari ketiga DWP 2022 tentu akan semakin meriah dengan penampilan DJ Yellow Claw hingga Martin Garrix.

Sederet DJ ternama akan menghiasi tiga panggung nan megah. Garuda Land Stage akan diisi oleh penampilan Patricia Schuldtz (18.25 WIB), W.W (19.20 WIB), Beauz (20.20 WIB), Yellow Claw (21.30 WIB), Zedd (22.40 WIB) dan ditutup dengan aksi Martin Garrix (00.30 WIB).

Kemudian, di Neon Jungle Stage pengunjung bisa menikmati penampilan dari Aoy (18.50 WIB), Bjones (20.25 WIB), Acraze (22.22 WIB), Madeon (23.30 WIB), hingga Autograf (01.00 WIB).

Lebih lanjut, di jajaran line up D'Empire Stage juga akan diisi DJ ternama lainnya, seperti Ride (18.45 WIB), Kimm (20.05 WIB), Kenji (21.25 WIB), dan Back In The Days Anton & Hogi Wirjono (22.45 WIB).