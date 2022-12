JAKARTA - Ajang Djakarta Warehouse Project (DWP) 2022 hari terakhir, Minggu (11/12/2022) turut dimeriahkan dengan penampilan DJ W.W. Penampilan DJ hip hop R&B terhits di Jakarta itu mampu mengguncang panggung Garuda Land malam ini.

Antusiasme para penonton yang terus berjoget mengikuti setiap dentuman musik yang menggema dan dibawakan DJ W.W membuat perhelatan DWP 2022 semakin meriah. Menariknya, dari awal memasuki stage hingga pertengahan penampilannya, DJ W.W tampak menenteng dan mengibarkan bendera merah putih.

“Halo Jakarta make some noiseeeee!,” kata DJ W.W saat menyambut para penonton.

Di atas panggung DJ W.W mulai memainkan beberapa setlist andalannya. Mulai dari Waiting for You dari Sick Individuals, Feel My Love (feat. Joe Taylor) dari lucas dan Steve, Pepas dari Farruko, We Are the Champions dari Queen, hingga All I Do Is Win (feat. T-Pain, Ludacris, Snoop Dogg & Rick Ross) DJ Khaled.

Background layar warna-warni bernuansa robotic makin membuat penampilan DJ W.W malam itu makin terasa hidup. Ia tampil berturut-turut hingga pukul 21.00 WIB, sampai akhirnya penampilannya diganti oleh BEAUZ.

Selain DJ W.W dan BEAUZ, hari terakhir perhelatan DWP 2022 sendiri dihiasi oleh sederet DJ ternama lainnya. Mulai dari Patricia Schuldtz, Yellow Claw, Zedd dan ditutup dengan aksi Martin Garrix di Stage Garuda Land. Kemudian, di Neon Jungle Stage pengunjung bisa menikmati penampilan dari Aoy, Bjones, Acraze, Madeon, hingga Autograf. Lebih lanjut, di jajaran line up D'Empire Stage juga akan diisi DJ ternama lainnya, seperti Ride, Kimm, Kenji, dan Back In The Days Anton & Hogi Wirjono.