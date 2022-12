JAKARTA - DJ Whisnu Santika, dipercaya tampil mengisi panggung utama Djakarta Warehouse Project (DWP) hari kedua di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (10/12/2022).

Whisnu Santika tampil tepat pada pukul 18.35 WIB. Dia memulai aksi panggungnya dengan lagu In Da Getto dari musisi J Balvin & Skrillex.

Whisnu kemudian melanjutkan aksi panggungnya dengan Muito Calor dari Liquid Silva yang diremix dengan lagu dari DJ Daniel Cast & Da House Brother berjudul Magalenha.

Sebelumnya, DJ berambut gondrong itu mampir ke tembang Bailar (feat. Pitbull & Elvis Crespo) dari musisi Deorro.

Whisnu membawakan lagu ciptaannya yang berjudul Chitty Chitty Bang! (feat. Amy B.) yang digabungkan dengan I'm Good (Blue) karya dari David Guetta & Bebe Rexha.

"Hands up hands up, hey ho, hey ho," kata Whisnu Santika di acara DWP 2022, Sabtu (10/12/2022).

Penampilan sang DJ terus berlanjut. Penonton kali ini disuguhkan dengan beat khas Electro Music Dance (EDM) melalui lagu Allegria dari Nader Razdar & Matthew Codek. Dia juga menggabungkan lagu tersebut dengan Cotorreo dari FRUTi, Los Dutis & Freebot.

"Selamat malam Jakarta, mari kita bersenang-senang malam ini. Everybody hands up," lanjutnya.

Tak berhenti disitu, Whisnu Santika juga mengcover Its My Life dari Bon Jovi. Di bagian reff lagu ini, ratusan penonton langsung bersorak seraya menyanyikan It's My Life secara bersamaan.

Penampilan Whisnu malam ini juga ditunjang dengan gemerlap lampu panggung yang dihiasi layar digital berisi desain animasi penuh warna.

Seperti diketahui, selain Whisnu Santika, Garuda Land Stage menampilkan sejumlah DJ kenamaan lain seperti Weird Genius, Los Frequencies, Illenium, dan ditutup dengan aksi Armin Van Buuren.

Sementara itu, cuaca ibu kota di perhelatan hari kedua DWP 2022 cukup bersahabat. Kendati demikian, penonton tetap harus sedia jas hujan guna mengantisipasi cuaca yang tak menentu.