JAKARTA – Kabar gembira untuk para pencinta K-Drama atau drakor. Pengguna Vision+ kini bisa menyaksikan drama Work Later, Drink Now Season 2 lewat channel tvN.

Work Later, Drink Now musim pertama dirilis pada tahun 2021. Serial ini mengisahkan tiga sahabat bernama Ahn So-hee, Han Ji-yeon, dan Kang Ji-gu, yang selalu minum bersama setelah pulang kerja. Mereka belum menikah di usia 30-an dan berasal dari latar belakang profesi yang berbeda.

Ahn So-hee adalah broadcast writer, Han Ji-yeon sebagai instruktur Yoga, sementara Kang Ji-gu adalah YouTuber. Di sela kegiatan minum, mereka juga dekat dengan Kang Buk-gu, produser variety show.

Dalam Work Later, Drink Now musim kedua, kisah yang ditampilkan lebih mendalami kehidupan tiga karakter utama di usia 30-an, mulai dari keluarga, pekerjaan, hingga asmara. Drama ini sukses menunjukkan isu sosial yang ada di Korea Selatan dengan kemasan ringan dan menghibur.

Deretan artis ternama membintangi Work Later, Drink Now Season 2. Di antaranya adalah Lee Sun-bin sebagai Ahn So-hee, Han Sun-hwa sebagai Han Ji-yeon, Jung Eun-ji (Eunji Apink) sebagai Kang Ji-gu, Choi Si-won (Siwon Super Junior) sebagai Kang Buk-gu, dan beberapa pemeran lain seperti Jo Yu-ri dan Joo In-young.

Bagi Anda yang ingin nonton Work Later, Drink Now Season 2, Anda bisa mengakses channel tvN di Vision+ mulai Sabtu, 10 Desember 2022 pukul 20.15 WIB. Serial ini bisa disaksikan setiap Sabtu per 2 episode, dan tayangan ulangnya bisa dinikmati hingga Sabtu selanjutnya.

