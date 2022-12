JAKARTA - Setelah sempat rehat dari panggung EDM selama kurang lebih 4 tahun, Hardwell kembali menghibur para pencinta musik Indonesia di gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP), JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jum'at 9 Desember 2022.

Meski sempat diguyur hujan, kehadiran DJ asal Belanda itu rupanya sudah sangat dinantikan. Tepat pada pukul 22.45 WIB, para penonton berbondong-bondong memadati Garuda Land yang merupakan panggung utama DWP 2022.

Lampu sorot yang sebelumnya gelap temaram, mendadak memancarkan sinar penuh warna diiringi sayup-sayup suara bernuansa robotic. Suara tersebut rupanya intro musik dari pria bernama asli Robbert van de Corput.

Tak selang beberapa lama kemudian, Hardwell muncul di atas panggung dengan outfit serba hitam sembari menyapa para penonton.

"Halo Jakarta! Udah siap party? Teriakan dong," kata DJ Hardwell seraya menyapa penontonnya.

"Put your hands up. Jakarta are you ready," sambungnya.

DJ Hardwell kemudian memulai aksi panggungnya dengan Into the Unknown. Sontak ribuan penonton yang hadir dari pun langsung bersorak.

Terlebih, penampilan musisi 34 tahun ini dimeriahkan dengan atraksi kembang api di berbagai sudut panggung.

Dalam kesempatan tersebut, DJ Hardwell kerap menyapa penonton dengan bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan guna memecah kemeriahan DWP 2022.

Namun, dia menyadari kemampuan berbahasa Indonesianya masih minim.

"Assalamualaikum semua letsgo, maaf maaf ya masih belajar kita semua dari Belanda tapi cinta indonesia, cinta semua," ucap DJ Hardwell.

Lalu, DJ Hardwell melanjutkan aksinya dengan sejumlah lagu hits ciptaannya seperti Spaceman, Satisfaction, hingga Dopamine. Selain itu, DJ Hardwell juga membawakan lagu dari musisi kenamaan lain seperti Zedd dari Clarity hingga Zombie The Cranberries. "Enggak mau pulang, enggak mau pulang letsgo everbody jump jump!" ujarnya lagi. Selain DJ Haedwell DWP 2022 hari pertama juga dimeriahkan Dipha Barus, Winky Wiryawan, Andrew Rayel, DJ Snake, Gareth Emery, Hardwell, Nervo, Alysha, Mandy, Alyshia, Kya, Shiba San, Chace hingga Devarra, Maliki, hingga Andrew Rayel.