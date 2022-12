JAKARTA - Aktor Rizky Billar akhirnya buka suara soal tantangan adu tinju yang dilayangkan Jefri Nichol beberapa waktu lalu di Twitter. Setelah pemberitaan heboh, ia mengaku sempat mengonfirmasi ke sang aktor melalui chat pribadi.

"Makanya saya kemarin sempat nge-chat anaknya untuk mengonfirmasi apakah saya punya salah atau tidak,"kata Rizky Billar saat ditemui di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (8/12/2022) malam.

"Ya kita enggak tahulah maksud dan tujuannya apa. Yang pasti dari bahasannya tersebut, tidak ada niat buruk sama sekali,"lanjut dia.

Rizky Billar mengaku mengetahui adanya tantangan yang dilontarkan Jefri lewat cerita teman dekatnya sekaligus informasi dari media sosial. Hal ini membuatnya gerak cepat untuk mengonfirmasi langsung ke yang bersangkutan.

Suami Lesti Kejora itu mengaku mengenal Jefri Nichol, sehingga dia melakukan komunikasi melalui via chat. Ia menanyakan perihal maksud dan tujuan dari bintang film Jakarta vs Everybody itu.

"Jujur saya kenal. Kemarin saya sempat lihat juga dan dikabari teman saya,"jelasnya.

Bintang sinetron Jodoh Wasiat Bapak itu enggan berspekulasi terkait tujuan Jefri. Ia kemudian membocorkan isi pesan chatnya dengan sang aktor. "Ada balasannya. Bahwa tidak ada masalah apa-apa," tutur Rizky Billar. Seperti diketahui, Jefri Nichol sempat menantang Rizky Billar adu tinju usai dirinya menuliskan Tweet tentang kasus Arawinda Kirana dan Amanda Zahra. Saat itu ia ditantang netizen untuk beradu tinju melawan Guiddo Ilyasa yang merupakan suami dari Amanda dan digosipkan selingkuh dengan Arawinda. Tertarik dengan tantangan tersebut, bintang Pertaruhan ini lantas menerima ajakan netizen. Namun, ia juga meminta netizen tersebut untuk sekalian mengajak Rizky Billar bertarung tinju melawannya. "Lu aturin dah tuh, si Billar sekalian," kata Jefri Nichol di Twitter pada 3 Desember 2022. BACA JUGA:Ogah Ladeni Jefri Nichol, Ini Alasan Rizky Billar BACA JUGA:Jefri Nichol Ciut Ditantang Duel dengan Randy Pangalila: Gue yang Mati Sih