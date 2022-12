JAKARTA - Djakarta Warehouse Project (DWP) 2022 akan segera digelar. Ismaya Live selaku promotor menjelaskan jumlah penonton yang hadir menjadi 30 ribu orang dalam sehari di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pihak penyelenggara tampaknya sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan penonton saat menikmati konser DWP 2022.

Hal ini dilihat dari upaya pihak promotor yang membatasi kapasitas penonton menjadi 30 ribu orang per harinya.

"Sebenarnya kita enggak suka terlalu yang dempet-dempetan ya memang ada banyak tempat untuk foto-foto kalau keramaian juga tidak enak, jadi percuma," kata Sarah Deshita selaku Brand Consultant Ismaya Live dalam jumpa persnya di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Selain itu, upaya pembatasan jumlah kapasitas penonton juga dilakukan dari sistem penjualan tiket DWP 2022.

Sarah menyebut, pihaknya tidak akan menambah penjualan tiket di luar dari perjanjian yang sudah disepakati.

"Kita sudah mengikuti peraturan yang berlaku sih, sekarang posisinya ada beberapa kategori yang sold out ya kalau sudah sold out ya sold out," ungkap Sarah.

"Dan kita tidak menambah kapasitas yang sudah kita tentukan," lanjutnya.

Seperti diketahui, Djakarta Warehouse Project atau DWP digelar pada 9-11 Desember 2022 di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pesta musik EDM tersebut sempat digelar secara virtual selama dua tahun berturut-pada 2020 dan 2021 lantaran pandemi Covid-19. Kali ini, Ismaya Live selaku pihak promotor siap mengembalikan euforia DWP selama tiga hari secara luring.