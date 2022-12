JAKARTA - Kabar duka Ki Ageng Rangga Sasana alias Lord Rangga membawa kesedihan untuk masyarakat Indonesia. Rasa sedih itu juga dirasakan oleh komika Coki Pardede.

Setelah kabar meninggalnya Lord Rangga beredar, Coki Pardede mengunggah sebuah foto bersama mantan petinggi Sunda Empire itu. Tampak Coki, Lord Rangga, dan Tretan Muslim mengenakan pakaian batik.

Lewat caption foto, Coki kemudian mengenang kembali momen ketika Lord Rangga baru saja keluar dari penjara akibat kasus penyiaran berita bohong.

"Waktu pertama beliau keluar penjara, saya @tretanmuslim dan om @mastercorbuzier. Dapat kehormatan untuk yg pertama kali bikin konten sama beliau" kata Coki Pardede, dikutip dari instagram, Kamis (8/12/2022).

Menurut Coki, Lord Rangga meninggalkan kesan baik untuknya. Sikap Lord Rangga terhadap sang komika dinilai begitu ramah.

"Kesan pertama gue, beliau adalah orang yang sangat sangat ramah dan baik" lanjut Coki.

Coki Pardede tak peduli jika banyak yang mengatakan Lord Rangga kerap mengutarakan celotehan aneh. Dirinya tetap merasa terhibur atas setiap ucapan Lord Ranga.

"Walau orang bilang beliau Halu dan saya yakin itu ada benar nya Chakksss Tapi gak terhitung tawa dan senyum gue gara-gara beliau" tulis Coki Pardede.

Tak segan Coki mengaku dirinya merasa sedih lantaran Lord Rangga kini telah tiada. Coki Pardede lantas menyelipkan kalimat penuh haru di akhir tulisannya.

"Jujur gw sedih dan orang kaya gue jarang sedih. Lord Rangga you will be missed" tuturnya.

Sebagai informasi, pemilik nama asli Edi Raharjo atau yang biasa dikenal sebagai Lord Rangga menghembuskan nafas terakhir pada 7 Desember 2022. Lord Rangga meninggal di Rumah Sakit Mutiara Bunda Brebes.

