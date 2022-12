JAKARTA - Ashraf Sinclair sudah hampir 3 tahun pergi meninggalkan Bunga Citra Lestari dan Noah Sinclair. Kepergiannya lantaran serangan jantung memang cukup mengagetkan, mengingat dirinya baru saja pulang dari liburan bersama istrinya ke New York.

Setelah kepergian Ashraf, kini BCL mulai bisa mengikhlaskan hal itu. Namun, ia mengaku sering kali merasa pilu melihat putra semata wayangnya yang kini sudah tak lagi memiliki ayah.

"Yang berat buat aku adalah menerima bahwa Noah tidak punya bapak, it's really hard. For me, apa yang buat aku, aku kehilangan suami, aku berusaha banget untuk bisa terima, aku bisa terima," papar BCL, dikutip dari akun Instagram @gossipnesia.

"Tapi menjadi ibu yang anaknya tidak gak punya bapak, it's really hard," imbuhnya.

Sebagai ibu, pelantun Cinta Pertama ini mengaku selalu berusaha untuk bisa memberikan perhatian pada putranya. Hal itu dilakukannya agar Noah tetap merasa memiliki orang tua yang lengkap.

Namun, kisah pilu kembali muncul saat sekolah putranya menggelar sebuah acara bertema ayah. Mengetahui bahwa dirinya sudah tak lagi memiliki ayah, Noah pun diakui BCL selalu memilih untuk melewatkan acara tersebut.

"Kalau ada Father's Day di sekolah, ada Celebration Father's Day, i don't know what to do," ungkapnya.

"Tapi i decided untuk ngobrol, talk to Noah, kayak 'Ada father's day you wanna come?', 'No, fine' (kata Noah)," lanjutnya.

Video BCL menceritakan kisah pilu putranya pasca kepergian Ashraf sontak membuat netizen terenyuh. Bahkan tak sedikit yang mengaku sedih mendengar hal itu. "Betul bgt, kita bs terima kl kita gk punya suami, tp yg berat melihat kenyataan anak2 gak punya ayah," kata musta***. "Kamu dan Noah,kalian org yg bermental kuat," timpal vvl***.