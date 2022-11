SEOUL - Para penggemar Park Seo Joon akhirnya mendapatkan kepastian terkait film "The Marvel". Dipastikan, "The Marvels” yang dibintangi aktor 33 tahun itu akan tayang perdana pada musim panas 2023 mendatang, tepatnya bulan Juli.

Marvel Studios baru-baru ini mengumumkan proyek mereka mendatang yakni “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, dan “The Marvels”. Hanya “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” yang dipastikan akan rilis pada 17 Februari 2023.

Selain Park Seo Joon, “The Marvels ” yang merupakan sekuel dari “Captain Marvel” juga dibintangi oleh Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris, Samuel L. Jackson, dan masih banyak lagi.

Meski begitu, para penggemar masih harus bertanya-tanya lantaran peran Park Seo Joon belum diumumkan secara resmi. Namun, para fans sudah berspekulasi bahwa ia akan berperan sebagai Amadeus Cho, pahlawan remaja Korea-Amerika.

Mengutip Soompi, Rabu (30/11/2022), Park Seo Joon kini menjadi aktor Korea ketiga yang membintangi film Marvel setelah Claudia Kim (yang tampil di “Avengers: Age of Ultron”), dan Ma Dong Seok (“Eternals”).

(CLO)