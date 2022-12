JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktor Ong Seong Wu ikut hadir dalam acara pembukaan Pusat Publikasi K-Brands 'Korea 360' di Lotte Shopping Avenue pada Sabtu, 3 Desember 2022 kemarin. Kehadirannya pelantun Our Story tersebut bertujuan untuk memikat para penggemarnya di Indonesia dalam acara pembukaan Korea 360 yang digelar hingga 5 Desember 2022 mendatang.

Korea 360 sendiri merupakan pusat publikasi K-Brands yang didirikan untuk mendukung ekspansi dan promosi konten Korean Wave (Hallyu) dan industri terkait di luar negeri. Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea, Park Bo-gyun, dan juga Badan Konten Kreatif Korea, Cho Hyun-rae alias Konjinwon.

Pusat Publikasi K-Brand ini memiliki peran penting lantaran Indonesia memiliki kedekatan cukup erat dengan Korea. Bahkan delapan instansi pemerintah Korea ikut mendukung berdirinya pusat Publikasi K-Brand di jantung kota Jakarta yang bertujuan untuk menyediakan basis konten Korean Wave (Hallyu) dari perusahaan terkait untuk masuk ke pasar ASEAN.

Korean 360 dibangun dengan ukuran 1.170 meter persegi untuk menarik masyarakat saat masuk ke pusat perbelanjaan tersebut. Para pengunjung juga akan disambut dengan handprinting dari 66 idol K-Pop dan layar LED besar.

Sementara itu, di Atrium Mall juga terdapat booth event budaya Hallyu. Bahkan, terdapat pula zona Collect Town yang merupakan lokasi pameran produk yang terdiri dari enam zona, mulai dari konten, kecantikan dan kesehatan, barang konsumtif, makanan dan peralatan dapur, budaya tradisional dan Hangeul, pariwisata dan lainnya.

Sedikitnya ada 2.178 item dari 230 brand yang ditampilkan dalam Korean 360. Bahkan, terdapat pula zona konsultasi bisnis dan area pitching untuk mendukung ekspansi bisnis produk Korea.

"Zona promosi K-Brand ini merupakan kumpulan produk Korean Wave yang dipimpin oleh K-Content. Saya berharap pertukaran budaya akan semakin aktif melalui Korean Wave ini," kata Cho Hyu-rae selaku Direktur Konjinwon.

Pada acara yang digelar di hari pertama, Sabtu, 3 Desember 2022 kemarin, pengunjung lokal terlihat berbondong-bondong mengunjungi Pusat Publikasi K-Brand sekaligus mengagumi kepopuleran Korean Wave (Hallyu). Bahkan, para pengunjung juga turut dimanjakan dengan pemutaran animasi populer Korea yang dilanjutkan dengan peluncuran handprintingĀ Idol K-Pop, pembacaan visi, hingga acara jumpa fans Ong Seong Woo.

Sedangkan di hari kedua, akan ada beberapa rangkaian acara mulai dari Hybrid Talk Show, Beauty Play K-Makeup Show, hingga pengundian program Korean Culture Month. Tak hanya itu, ada pula pemutaran konten video berisi promosi produk K-Brand hingga penampilan dari LYn, pelantun dari OST My Love From The Star.

Di hari terakhir, pengunjung juga akan disuguhkan dengan acara pitching untuk mempromosikanĀ konten IP milik 12 perusahaan Korea yang berpartisipasi dalam K-Broadcasting Showcase In Indonesia. Mulai dari Transit Love 2 hingga Larva.