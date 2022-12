JAKARTA - Lama tak ada kabar, Project Pop muncul di event Jackson's All Stars Vol 3 . Mereka tampil enerjik melepas rindu fans yang telah lama menunggu.

Yosi, Tika, Udjo dan Odie membuka penampil lewat lagu Metal vs Dugem. Sontak penonton pun riuh menyambut mereka. Tak cuma itu, Senggal Senggol Reggae juga dihadirkan Project Pop.

Kemudian instruksi hadir dari Udjo. “Lagu berikutnya kita akan mengajak berhitung ya, berhitungnya gampang banget. Cara Project Pop berhitung cukup..Tu..Wa ..Ga..Pat,” ujar Udjo.

Lagu Tu Wa Ga Pat menghentak lantai dansa. Gara-Gara Kahitna dan Pacarku Superstar menjadi klimaks dari penampilan Project Pop.

Tak cuma itu, lagu seperti Goyang Duyu, Batal Kawin dan Dangdut Is The Music of My Country juga dihadirkan. Project Pop kemudian juga menghadirkan lagu seperti Kopi Dangdut sampai Mandi Madu.

Sebagai penutup, Project Pop menghadirkan lagu Bukan Superstar dan Ingatlah Hari Ini.

Seperti diketahui, konser musik yang bertajuk Jackson’s All Stars Vol 3 berlangsung pada 29 November – 4 Desember 2022. Selain Project Pop, konser ini juga dengan mengundang musisi ternama di Tanah Air, salah satunya Dewa 19.

