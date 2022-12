PUNCAK gelaran WAMIFEST 2022 besutan WAMI segera dihadirkan besok, 3 Desember 2022. Acara yang diselenggarakan di M Bloc Space, Jakarta Selatan ini akan dimeriahkan oleh banyak musisi berbakat Indonesia, antara lain Barry Likumahuwa, Aviwkila, Cakra Khan, Petra Sihombing, Bams, Makki Ungu, serta 2 produser internasional yaitu Matt Cab dan Tat Tong.

Aktivitas yang paling ditunggu-tunggu pada puncak event WAMIFEST 2022 adalah selekta. Selekta merupakan kegiatan untuk memilih 19 lagu dari para pencipta-pencipta lagu Indonesia untuk ditampilkan di puncak acara WAMIFEST 2022. Aktivitas ini telah diadakan secara online dari tanggal 1 September hingga 7 Oktober 2022, dan telah ditemukan 19 karya terpilih berdasarkan likes pada video reels terbanyak serta seleksi yang dilakukan oleh Matt Cab dan Tat Tong.

Sebagai informasi, Matt Cab adalah seorang produser dan pembuat lagu internasional yang berbasis di Tokyo dan pernah berkolaborasi dengan BTS, PLAYSOUND, dan FAMIMA. Sedangkan Tat Tong merupakan produser musik yang pernah menjadi salah satu nominasi pada Grammy Award, 80x platinum discography, dan juga pernah berkolaborasi dengan Troye Sivan, Luis Fonsi, SHINee.

Melalui interview eksklusif bersama StarHits, Matt Cab dan Tat Tong mengungkapkan rasa excitednya dapat berkolaborasi dengan banyak musisi Indonesia dalam event WAMIFEST 2022.

“It’s a very long pandemic and we’re not out of it yet so I really love that events like WAMIFEST 2022 to coming back. I think as musician it’s so fundamental for us to connect to audiences, to other musicians in person, and not just online, I think we’re all really sick of zoom at this point, and so I really love that you know I can be here. And thank you so much again WAMIFEST for having me. I’m so excited to be able to meet musicians in person and to make music and just talk to all,” ujar Tat Tong.

“I think it’s an amazing opportunity and collaboration of people from over countries collaborate with Indonesia’s singers and songwriters. And it’s really first time I think something like this it’s been done, so I am super honored to be a part of it and excited to meet everybody tomorrow, so I’m very excited about it,” jelas Matt Cab.

Selain diselenggarakan secara offline, WAMIFEST 2022 juga bisa disaksikan secara live streaming melalui live stream di Official Facebook StarHits, RCTI, & GTV (facebook.com/starhitsidn).

