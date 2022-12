JAKARTA - Gading Marten antusias menyambut perayaan Natal. Terbaru, Gading Marten mengunggah momen tengah menghias pohon nNtal di kediamannya.

"Most Beautiful Time of the Year πŸŽ„πŸ’œ. DEC 1, 2022," ucap Gading.

Gading mengunggah momen tersebut di akun Instagram miliknya. Bukan netizen namanya jika tak jeli melihat hal detail dari publik figur.

Dalam video timelapse tersebut, netizen melihat sesosok wanita berambut panjang turut menemani Gading menghias pohon Natal.

"Idih siapa tuh yang nemenin pasang pohon Natal😍," ujar seorang netizen.

"Papading sapa tuhh yang nemenin masang pohon Natal 😍😍 mba bukan tapi kok mbak rambutnya panjang 😁😁," sambung netizen lainnya.

Diketahui, usai bercerai dari Gisel, Gading belum bertemu dengan sosok kekasih. Dari beberapa nama wanita yang dekatnya, tak satupun yang resmi diperkenalkan sebagai kekasih. Netizen pun mendoakan Gading agar di momen Natal kali ini, ia dipertemukan dengan jodohnya.

"Papa ding ku doakan lekas mempertemukan jodohnya yaaaa😍 biar ada temen buat ngehias pohon Natal," doa seorang netizen.

(aln)