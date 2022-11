JAKARTA - VKustik kembali digelar di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Jumat, 25 November 2022. Dipandu Zara Meidina dan Shandy Luo, acara ini menghadirkan penampil spesial, yakni Lullaboy, penyanyi kelahiran Amerika Serikat yang besar di Singapura.

Nama Lullaboy punya asal-usul menarik. Inspirasinya nama panggungnya ini berasal dari Lullaby dan Boy yang dimana usia-usia yang masih sering bertanya-tanya tentang namanya cinta dan kehidupan.

Di kesempatan ini, Lullaboy yang ikut berkarier di Indonesia, membawakan lagu barunya, Shortcut to Heaven. Dengan hanya iringan gitar yang dibawakan oleh Lullaboy sendiri membuat penonton VKustik terhipnotis.

Kejutan muncul dari Lullaboy dengan membawakan lagu yang belum dirilisnya. Penonton VKustik menjadi orang yang beruntung karena bisa mendengarkan langsung lagu terbarunya bertajuk 3 New Words

Hari Jumat kemarin adalah hari terakhir Lullaboy berada di Indonesia. Ia sempat tampil di beberapa negara dan siap untuk kembali ke Singapura.

Dilanjutkan dengan aksi Lullaboy membawakan lagu ketiganya yang menjadi big hit, yakni Someone Like You. Lagu ini menutup penampilan manisnya di VKustik.

Acara semakin meriah dengan kehadiran Jemimah Cita, jebolan Indonesian Idol 2020. Tentu saja ia membawakan lagu yang membuatnya viral saat berlaga di kompetisi bernyanyi itu, yakni Cinta Dalam Hati yang dipopulerkan band Ungu.

Jemimah kemudian membawakan lagu Separuh, yang berasal dari pengalaman pribadinya pernah gagal move on selama 7 tahun. Lagu ini secara tak langsung memiliki kelanjutan cerita yang dibuat dan ditulis pertama kali olehnya yaitu Kisah Tak Pasti.

Setelah berhasil move on di tahun ke-8, Jemimah bertemu dengan sosok yang berbeda agama, dimana sudah tahu bagaimana ujungnya. Penampilan itu menjadi penutup acara VKustik yang meriah.

VKustik digelar setiap Jumat di Anjungan Sarinah. Menghadirkan deretan penyanyi keren, acara ini adalah pilihan tepat untuk Anda melepaskan penat.

Selain menonton langsung, Anda juga bisa mendengarkannya melalui streaming di www.vradiofm.com serta ROOV dan RCTI+ di Mobile Apps atau menyaksikannya di YouTube Channel V Radio Jakarta 106.6 FM.

(ltb)