JAKARTA - Raisa menggelar konser bertajuk Raisa live in Concert Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Februari 2023. Tiket konser tersebut akan mulai dijual 30 November 2022.

Hal ini disampaikan langsung Raisa lewat akun Instagram miliknya @Raisa6690. Melalui akun instagram tersebut, diumumkan bahwa para pencinta musik di Indonesia untuk segera bersiap untuk memesan tiket.

"BESOK!!!! Tiket Raisa Live in Concert Stadion Utama Gelora Bung Karno akan mulai dijual. Excited dan degdegannya sama kayak kalian. Catet tanggalnya, jangan lupa nyalain alarm to secure your seat Ticket sales start on 30 November 2022, 10:00 AM WIB at raisa6690.com," tulis Raisa di akun instagram @raisa6690.

Pada unggahan tersebut, terlihat juga beberapa slide foto yang memperlihatkan kategori tiket dan posisinya pada panggung. Selain itu tercantum juga harga untuk tiap-tiap kategori tiket. Namun, terdapat keterangannya bahwa harga tiket belum termasuk tax dan admin fee.

Setelah pengumuman tersebut diluncurkan di instagram, netizen pun sontak memberikan berbagai komentar. Salah satunya ialah ada yang khawatir bahwa konser tersebut diundur atau dibatalkan, mengingat belakangan ini banyak konser-konser besar yang dibatalkan atau diundur hingga waktu yang belum ditentukan.

"Fix gak nih,nanti gagal lagi apalagi sekarang konser-konser lagi pada dibatalin," tulis @safitrivanesaa.

Sebelumnya, konser tunggal Raisa batal digelar pada 2020 karena pandemi Covid-19. Konser yang awalnya dijadwalkan pada 27 Juni 2020 itu terpaksa ditunda hingga batas waktu yang tak ditentukan.

Namun, di sisi lain, banyak juga netizen yang sudah tidak sabar untuk membeli tiket konser 'Raisa live in Concert Stadion Utama Gelora Bung Karno'.

Tidak sedikit netizen yang bersiap-siap untuk 'berperang' dalam mendapatkan tiket. Karena, pada sejumlah konser-konser besar banyak calon pembeli yang tidak kebagian tiket karena sold out dalam waktu singkat.

Selain itu, tidak sedikit juga para netizen yang menawarkan jasa bantuan untuk 'war' tiket konser Raisa.

"AAAAAA CANT WAIT MAU WAR AAAAAAA HELP," tulis @kiko___kim

"LETS GO TO WARRRRR," tambah @priilazahrraa

Sebagai informasi, tiket yang dijual terdiri dari kategori Pink, Red, Blue, Yellow, Green, Platinum, Gold, Silver, Bronze, Orange, dan Purple. Perihal harganya, tiket 'Raisa live in Concert Stadion Utama Gelora Bung Karno' dijual dari mulai Rp 175.000 hingga Rp 2.000.000. Untuk tiketnya bisa didapatkan di raisa6690.com.