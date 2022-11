JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari artis Chelsea Olivia. Pada Senin, 28 November 2022 pagi kemarin, istri dari Glenn Alinskie tersebut baru saja mengalami musibah kecil saat berada di rumah.

Melalui akun Instagram storynya, ibu dua anak ini mengatakan bahwa dirinya sempat terpeleset sampai jatuh di parkiran rumahnya. Nahasnya, saat terjatuh ia berada di posisi duduk hingga mengalami nyeri pada bagian tulangnya.

"Ada ada ajaaa pagi pagi kepleset di parkiran rumah.. Jatuh posisi duduk.. Sakit banget.," ungkap Chelsea pada keterangan foto.

Beruntung, kondisi Chelsea dinyatakan cukup baik dan tidak sampai mengalami keretakan di tulang ekor. Meski begitu, kakinya disebut mengalami bengkak dan pergeseran tulang sedikit.

"Guys thank you so much untuk ucapan dan doanya. hasilnya all good, tulang ekor tidak ada yang retak, hanya sedikit bengkak dan bergeser," lanjutnya.

Melihat istrinya jatuh dengan posisi yang kurang baik, jelas membuat Glenn yang merupakan suami siaga langsung membawa perempuan 30 tahun itu ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi tulangnya. Menariknya sang anak sulung mereka, Nastusha Olivia Alinskie tampak mencoba merawat sang ibu yang tengah sakit. Dalam akun Instagram milik Glenn, Nastusha terlihat tengah menyuapi es krim ke mulut Chelsea yang berada dalam posisi berbaring usai jatuh. "Jadi skr mau kompress dari dalem pake eskrim.. semoga cepet sembuh ya sayang," kata Glenn Alinskie sambil mengunggah video Nastusha menyuapi istrinya es krim.