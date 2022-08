ARTIS peran Chelsea Olivia mengungkapkan kabar terkait kondisi kesehatan anak keduanya, Dante Oliver Alinskie. Sebagaimana diketahui, bayi 22 bulan itu sempat terkena radang tenggorokan.

Melalui akun Instagramnya, istri dari Glenn Alinskie ini menyebut bahwa putranya sempat mengikuti lomba makan kerupuk pada momen 17 Agustus kemarin. Nahasnya, Dante justru terkena radang tenggorokan pasca mengikuti lomba makan kerupuk.

"Gara-gara makan kerupuk pas lomba 17 agustus kemarin sejak saat itu Dante kena radang tenggorokan," ungkap Chelsea Olivia pada keterangan foto.

Bukan hanya itu, radang tenggorokan yang dialami oleh Dante disebut tak kunjung sembuh meski sudah diberi obat. Hal itu lantas membuat personel BBB ini harus membawa sang anak ke rumah sakit lantaran tak kunjung sembuh.

"Udah minum obat obatan ga sembuh juga .. dan akhirnya menyerah kemarin ke RS ketemu dokter anaknya Anak2ku @yovitaananta," tuturnya.

Beruntung, lendir yang sempat mengendap di tenggorokan putranya bisa keluar. Kini, Dante hanya tinggal menunggu pemulihan dari radang yang dialaminya.

"Thank you dok,lendir yg ga keluar itu akhirnya pagi ini keluar banyak bngt. Get Well Soon @dante.oliver.alinskie," tandasnya.