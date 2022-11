JAKARTA - Kabar bahagia datang dari keluarga besar Ayu Ting Ting. Adik kandungnya, Assyifa Nuraini, baru saja melahirkan anak pertamanya pada Jumat, 25 November 2022 kemarin.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ayu Ting Ting melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Ayu terlihat membagikan foto detik-detik sang adik sebelum menjalani operasi caesar.

Melalui unggahannya, ibunda dari Bilqis ini juga mengaku sudah tak sabar untuk bisa bertemu dengan keponakannya yang diketahui berjenis kelamin perempuan.

“Adik teteh sayang, Bismillah yah lancar yah, semuanya doain Syifa yah hari ini lancar Bismillah Insya Allah semuanya sehat, babynya sehat, kamunya sehat. Nggak sabar ketemu si baby,” kata Ayu Ting Ting sambil memeluk sang adik seperti dikutip MNC Portal dari Instagram @ayutingting92, Sabtu (26/11/2022).

Sementara itu, usai putri dari Syifa dan Nanda lahir ke dunia, Ayu pun terlihat mengunggah foto saat ia tengah menggendong keponakan kecilnya. Dalam foto itu Ayu terlihat mengenakan kemeja motif hitam dan kebahagiaan pun terpancar dari wajahnya yang cantik.

“Sayangnya bunda nambah lagi nih, welcome to the world nak, Alhamdulillah ya allah, selamat adek teteh sayang @syifaasyifaaa @nandafachrizaal selalu jadi orang tua terbaik pokoknya amin love you. Happy for you dek,” tulis Ayu.

Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen. Para netizen mengaku ikut bahagia dan mendoakan keluarga Ayu Ting Ting. “Yey congrats buat Nanda dan Syifa. Iqis ada temannya ya,” ujar Iis Dahlia. “Selamat ya Ayu punya ponakan baru nih. Semoga sehat selalu buat keluarga ayah Ojak,” tambah rif***. “Selamat Syifa atas kelahiran debay, selamat juga buat teteh punya ponakan cute pasti happy,” timpal iu_***. “Senang banget teh Ayu punya ponakan baru,” lanjut tit***. “Pasukan ayah Ojak nambah nih,” kata gst***.