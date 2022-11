JAKARTA - 13 anggota klub motor The Prediksi, turut memeriahkan festival musik Soundrenaline 2022 yang digelar hari ini, Sabtu (26/11/2022). Dalam kesempatan tersebut, Andre Taulany alias El Matador (semangat tak pernah kendor) selaku ketua The Prediksi tampil bersama rekan-rekannya untuk memeriahkan A Stage Soundrenaline 2022 dan membawakan beberapa lagu hits Indonesia.

Sama seperti biasanya, The Prediksi tampil dengan menggunakan busana unik. Setelah sempat mengenakan seragam baby sitter, seragam senam SKJ, hingga kostum ular, kali ini mereka terlihat menggunakan busana putih dengan baret merah layaknya prajurit perang.

Soleh Solihun alias El Pipi Memar (pilih-pilih teman sekamar) bahkan sempat menampilkan kekonyolan dengan candaan khasnya. Ia bahkan sempat melontarkan candaan pada personel The Prediksi lainnya.

"Selamat malam. Malam ini kalian bebas mau ngapain aja karena kalian manusia bebas," ucap Vincent Rompies si El Ternak (terlambat nakal) yang malam ini tampil sebagai gitaris The Prediksi di Soundrenaline 2022 yang berlokasi di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta Utara.

Klub motor yang terbentuk sejak 25 Agustus 2018 silam ini kemudian melanjutkan aksi panggungnya dengan membawakan lagu milik Iwa K berjudul Bebas. Selain itu, The Prediksi juga membawakan tembang Sempurna dari Andra and the Backbone.

Surya Insomnia alias El Kerabat (kerjaan apapun diembat) bahkan menjadi vokalis dalam The Prediksi. Sementara El Gorila (Gondrong Dari Lahir) alias Stevie Item juga memetikkan gitarnya hingga sukses membuat para penonton hanyut dalam aksinya itu.

Aksi panggung The Prediksi kemudian berlanjut pada lagu lain. Kali ini, penampilan mereka dipimpin oleh Soleh Solihun.

"Kita kumpul-kumpul bukan karena uang. Ingat ya, jangan suka minta-minta sama orang, sama artis. Minta itu sama pengusaha, seperti kata lagu Iwan Fals ini, Pesawat Tempur," ujar Soleh yang kemudian disusul oleh intro dari lagu tersebut.

Selain membawakan tembang populer, The Prediksi juga menampilkan aksi koreografi yang semakin membuat unik penampilan mereka. Tak jarang penonton pun tertawa ketika melihat tiap personilnya yang mengalami salah gerakan dalam koreografi tersebut. Seperti diketahui, Soundrenaline 2022 digelar selama dua hari mulai dari 26 hingga 27 November 2022. Festival musik tahunan ini menampilkan puluhan grup band papan atas seperti The SIGIT, Burgerkill, Seringai, Barasuara, The Prediksi, Potret, dan masih banyak lagi. Selain band lokal, Soundrenaline 2022 juga menghadirkan musisi kelas internasional diantaranya Neck Deep, Plain White Ts, hingga Weezer.