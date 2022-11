JAKARTA - Grup band pop punk Neck Deep, tampil mengguncang panggung utama Soundrenaline 2022 hari pertama. Berlokasi di Allianz Ecopark, Sabtu (26/11/2022), band asal Wrexham, Wales ini membuka penampilannya sekitar pukul 17.00 WIB di A Stage.

Ratusan penonton pun sudah memadati area panggung sejak 30 menit sebelum sang idola tampil. Dalam kesempatan tersebut, Neck Deep juga tampil membawakan sejumlah tembang populernya seperti December, Wish You Were Here, In Bloom, She's a God, hingga STFU.

"Halo Jakarta, ini adalah negara yang indah dengan orang-orangnya juga," ucap Ben Barlow seraya menyapa para penontonnya, Sabtu (26/11/2022).

Melihat antusiasme penggemarnya di Indonesia, Ben pun tampak mengucapkan terima kasih. Apalagi saat melihat ratusan penonton tetap setia menikmati penampilan Ben Barlow dan kawan-kawan di tengah guyuran hujan.

"Aku ingin melihat kalian bergerak bersama lagu kami. Terimakasih atas energi kalian semua, ini menambah bagus penampilan kami," kata Ben Barlow yang semakin membakar semangat penonton.

Neck Deep seolah paham betul apa yang dinanti para penggemarnya di Indonesia. Mereka melanjutkan aksi panggung dengan membawakan tembang hits mereka berjudul December, yang memang cukup banyak diminati oleh penggemar Neck Deep di Indonesia.

"Lagu berikutnya menggambarkan koneksi saya ketika berada di Indonesia, dari cinta, rasa, energi yang ada disini," ujar Ben Barlow. Sang frontman juga tak lupa mengucapkan rasa terimakasih di akhir penampilannya. Dia mengakui pengalaman manggungnya di Indonesia menyisakan kesan tersendiri. "Jakarta dan Soundrenaline terimakasih banyak untuk hari ini," tandasnya.