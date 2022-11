JAKARTA - Penyanyi FKJ dipastikan batal tampil dalam gelaran Soundrenaline 2022. Batalnya penampilan penyanyi asal prancis tersebut dibenarkan oleh CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy, selaku pihak promotor.

Ravel menjelaskan, bahwa batalnya penampilan penyanyi bernama asli Vincent Fenton karena peralatan manggungnya yang masih tertahan di Amerika Serikat.

"Masalah FKJ saya sudah dapat kabar. Jadi FKJ sudah ada disini, namun barang-barangnya enggak bisa keluar dari Los Angeles," ujar Ravel pada Konferensi Pers Soundrenaline di Nyiur Resto, Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, (25/11/2022)

Sebelumnya, FKJ telah mengabarkan ketidakhadirannya pada konser Soundrenaline lewat unggahan di Instagram pribadinya @frenchkiwijuice.

Melalui akun instagramnya tersebut, FKJ menuliskan, bahwa seharusnya dia tampil di Soundrenaline minggu ini, tapi penampilannya tidak bisa terlaksana karena ada suatu masalah

"Saya seharusnya tampil di minggu ini. Tapi, sayangnya itu tidak akan terjadi. Saya sangat bersemangat untuk akhirnya datang kembali, tetapi bea cukai AS memutuskan untuk menahan kargo saya," tulis FKJ pada akun instagramnya.

Hal itu pun lantas membuat sejumlah netizen yang ingin menonton penampilan FKJ di Soundrenaline sedikit kecewa. Meski demikian, mereka tetap bersemangat dan berharap FKJ di lain kesempatan bisa tampil menghibur para penggemarnya di tanah air.

Sebagai informasi, salah satu festival musik terbesar di Indonesia yakni Soundrenaline 2022, akan digelar di Allianz Eco Park, Ancol, Jakarta Utara dari mulai tanggal 26 November - 27 November 2022.

Adapun beberapa line up internasional yang akan tampil di Soundrenaline antara lain yaitu Weer, Clean Bandit, Neck Deep, Mura Masa American Authors, Plain White Ts, Secondhand Serenade, Hollow Coves, Copeland, Ignite, Mono, Vancouver Sleep Clinic, Stacey, Adoy, dan A Place To Bury Strangers.

Sementara itu untuk musisi lokal yang turut meramaikan Soundrenaline yaitu Sheila Majid feat. Tohpati, Deadsquad, Barasuara, Burgerkill, Feel Koplo, Goodnight Electric, Isyana Sarasvati, Mocca, Indra Lesmana Project, D'Cinnamons, Potret, Ndarboy Genk, Mario Zwinkle dan Polyster Embassy.

Kemudian, ada juga Pure Saturday, Rocket Rokers, Seringai, Saint Loco, Tiket, The Brandals, The Prediksi, Rock N' Roll Mafia, The Sigit dan The Upstairs.

