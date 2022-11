JAKARTA - Rachel Vennya menanggapi beredarnya video viral mengenai momen dirinya dan Niko Al Hakim di acara ulang tahun anak mereka, Chava. Kemunculan video itu membuat geger netizen karena tangan Rachel ditepis sang mantan suami saat ingin cium tangan.

Kemudian, masalah video itu ditanyakan kembali oleh seorang netizen lewat fitur tanya jawab Instagram. Rachel menjelaskan bahwa memang, sang mantan suami sudah biasa bersikap dingin sejak dulu.

"Enggak ada tanggapan apa-apa. dari dulu juga udah dingin kayak gitu kok, jadi bukan suatu hal baru," tulis perempuan yang akrab disapa Buna ini seraya membubuhkan emoji tertawa.

Kemudian dia kembali menjawab pertanyaan netizen. Kali ini, Rachel ditanya perasaannya setelah pernikahannya berakhir dengan Niko.

"Nyesel enggak pernah gagal nikah, buna?" tanya sang netizen.

"Sedih ada, tapi i'm very happy i can finally choose myself over anyone else (aku bahagia akhirnya bisa memilih diriku daripada orang lain)" tulis Rachel.

Meski sedih tetapi berpisah menurut Rachel, bukan keputusan yang buruk. Dia senang karena bisa mengikuti kata hatinya sendiri.Â

"It's never a bad desicion to choose yourself *tutup telinga* *ikuti hati* (bukan keputusan buruk untuk memilih diri sendiri)" sambungnya.

Sebelumnya, Dalam sebuah potongan video yang diunggah oleh akun gosip @insta_julid, Niko Al Hakim tampak menghampiri Rachel. Kala itu sang selebgram tengah bersama Chava. Tak lama, gerakan tangan Rachel terlihat seperti ingin meraih jemari Niko. Rachel pun mengarahkan tangan Niko ke kepala seperti hendak cium tangan. Tapi sayangnya, Niko langsung melepas tangannya sebelum sempat sampai ke pipi Rachel Vennya. Hal ini lantas membuat netizen heboh, namun ada yang beranggapan sikapnya wajar sehubungan dengan status mereka yang bukan lagi suami istri.