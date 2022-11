SEOUL - Aktor sekaligus penyanyi, Lee Seung Gi, dikakabarkan tak pernah sekalipun menerima bayaran terkait kariernya di musik. Diketahui, aktor 35 tahun itu memulai debut sebagai penyanyi pada 2004 lalu di bawah naungan Hook Entertainment. Total 137 lagu, tetapi pendapatan terkait musiknya tetap 0 won.

Lee Seung Gi bersinar melalui lagu 'Because You're My Girl'. Sejak saat itu, agensi menyadari bahwa Lee Seung Gi merupakan 'mesin pencetak uang' milik mereka. Dia ditipu agensi dengan cara menghapus beberapa dokumen pendapatan dari awal karier dan menghancurkannya. Sehingga kini tidak mungkin bisa diverifikasi berapa banyak uang yang seharusnya diterima Lee Seung Gi.

Padahal, sudah selama 18 tahun ia menandatangani kontrak dengan Hook Entertainment. Namun, ia hanya dibayar untuk akting dan variety show, tidak termasuk saat menyanyi, merilis album, atau saat menerima penghargaan musik.

Awalnya, pria 35 tahun itu sempat mempertanyakan hal tersebut, namun ia selalu dibilang sebagai penyanyi yang minus. Agensi mengatakan Lee Seung Gi tak mengerti berapa besar uang yang diproduksi untuk merilis musiknya, mereka mengaku tidak mendapatkan untung lantaran harus membayar promosi, serta membelikan hadiah-hadiah untuk para jajaran pemimpin di media.

Lee Seung Gi mempercayai hal itu sampai ia mendapatkan pesan yang salah kirim dari agensinya pada Januari 2022 lalu. Pesan tersebut menunjukkan bahwa ternyata ia menghasilkan begitu banyak uang. Akhirnya Lee Seung Gi menceritakan kejadian itu pada rekan seniornya yang kaget ternyata selama ini ia tak pernah mendapat bayaran sepersen pun.

Kecurangan lain yang dilakukan oleh agensinya adalah, mereka melarang manajer Lee Seung Gi menggunakan kartu perusahaan. Mereka sempat meminta manajer tak menggunakan kartu dan menyuruh Lee Seung Gi membayar sendiri makanan serta keperluan lain dengan uangnya sendiri saat bekerja.

Mengutip Koreaboo Selasa (22/11/2022), pada 17 November lalu Lee Seung Gi akhirnya meminta laporan resmi terkait pendapatannya dalam bidang musik selama 18 tahun. Namun Hook Entertainment mengatakan mereka sedang berusaha mengaturnya dengan pihak akuntasi.

Karier Musik Lee Seung Gi

Lee Seung Gi pertama kali mencuri perhatian dengan lagu 'Because You're My Girl' pada tahun 2004. Dia kemudian memantapkan posisinya sebagai solois top dengan lagunya 'Delete', memenangkan penghargaan Rookie of the Year di Seoul Music Awards, SBS Gayo Daejeon, dan MBC Gayo Daejejeon.

Selain itu, Lee Seung Gi menjual setidaknya 100.000 eksemplar dari tiga album lengkap pertamanya, dirilis pada tahun 2004, 2006, dan 2007. Dia juga mengalami popularitas yang tak tertandingi di sistem download lagu saat pendengar menggunakan musiknya untuk nada dering hingga musik latar halaman Cyworld mereka.

Menurut Dispatch, Lee Seung Gi kini meminta penyelesaian dengan meminta detail keuntungan album serta lainnya, yang seharusnya dia terima.

Pendapatan 10 Miliar Won atau Rp 115 Miliar

Dari tahun 2004 hingga 2002, Lee Seung Gi merilis total 27 album (penuh, mini, dan tunggal). PSY sempat mengatakan bahwa seharusnya Lee Seung Gi mendapat banyak uang berdasarkan komentarnya di Radio Star.

"Lagu yang menjadi salah satu yang terbaik untukku adalah lagu Lee Seung Gi 'Because You're My Girl'. Bahkan hari ini, beberapa pemuda menyanyikannya," ujar PSY saat itu.

PSY adalah produser untuk 'Because You're My Girl' dan juga menerima royalti dari penjualan dan streaming lagu tersebut. Jika PSY menerima banyak royalti dari lagu tersebut, Lee Seung Gi juga harus demikian.

Sehingga diperkirakan, seharusnya Lee Seung Gi seharusnya menerima sekitar 10 miliar won atau Rp 115 miliar.

Penyataan Agensi

Sementara itu, Hook Entertainment meminta maaf terkait kegaduhan tersebut. Mereka mengaku sedang mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hook Entertainment mengatakan sedang bekerja keras untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak.