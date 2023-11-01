Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lee Da In Hamil Anak Pertama, Lee Seung Gi Bakal Jadi Ayah Tahun Depan

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |12:28 WIB
Lee Da In Hamil Anak Pertama, Lee Seung Gi Bakal Jadi Ayah Tahun Depan
Lee Da In hamil anak pertama, Lee Seung Gi bakal jadi ayah tahun depan. (Foto: Human Made)
A
A
A

SEOUL - Aktris Lee Da In hamil anak pertama. Kabar bahagia tersebut diumumkan Lee Seung Gi dan istrinya lewat agensi mereka masing-masing, pada 1 November 2023.

“Lee Seung Gi menunggu dengan penuh rasa syukur kelahiran anaknya pada tahun depan. Kami berharap, kalian memberikan dukungan untuk sang aktor dan keluarganya,” ujar Human Made seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (1/11/2023).

Di lain pihak, 9ato Entertainment mengungkapkan bahwa Lee Da In diperkirakan melahirkan anak pertamanya pada Februari 2024. “Saat ini, sang aktris fokus pada kesehatannya selama hamil,” kata agensi tersebut.

Lee Seung Gi dan Lee Da In pertama kali go public dengan hubungan mereka, pada Mei 2021. Sayang, latar belakang keluarga aktris My Dearest itu membuat penggemar tak merestui hubungan mereka.

Lee Da In hamil anak pertama, Lee Seung Gi bakal jadi ayah tahun depan. (Foto: Human Made)

Meski ditentang penggemar, Lee Seung Gi dan Lee Da In menggelar pernikahan mewah tertutup, pada 7 April silam. Pesta itu dihadiri sederet artis populer Korea, seperti Yoo Jae Suk, Lee Sang Yoon, Cha Eun Woo, Yoo Yeon Seok, dan Lee Se Young.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
