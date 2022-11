JAKARTA - Malam puncak Festival Film Indonesia (FFI) 2022 yang digelar di Plenary Hall JCC, Senayan, Jakarta. Seluruh kategori telah dibacakan.

Berikut pemenang FFI 2022 seperti dirangkum Okezone:

1. Pemeran Utama Pria Terbaik:

Marthino Lio - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

2. Pemeran Utama Perempuan Terbaik:

Ladya Cheryl - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

3. Sutradara Terbaik:

Edwin - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

4. Film Cerita Panjang Terbaik:

Before, Now & Then (Nana)

5. Pemeran Pendukung Pria Terbaik:

Slamet Rahardjo Djarot - Cinta Pertama, Kedua & Ketiga

6. Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik:

Putri Marino - Losmen Bu Broto

7. Penulis Skenario Asli Terbaik:

Makbul Mubarak - Autobiography

8. Penulis Skenario Adaptasi Terbaik:

Edwin, Eka Kurniawan - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

9. Pengarah Sinematografi Terbaik:

Batara Goempar, I. C. S - Before, Now & Then (Nana)

10.Pengarah Artistik Terbaik:

Vida Sylvia - Before, Now & Then (Nana)

11. Penata Efek Visual Terbaik:

Abby Eldipie - Pengabdi Setan 2: Communion

12. Penyunting Gambar Terbaik:

Akhmad Fesdi Anggoro - Before, Now & Then (Nana)

13. Penata Suara Terbaik:

Mohamad Ikhsan, Anhar Moha - Pengabdi Setan 2: Communion

14. Penata Musik Terbaik:

Ricky Lionardi - Before, Now & Then (Nana)

15. Pencipta Lagu Tema Terbaik:

Andi Rianto, Monty Tiwa (Melangkah) - Backstage

16. Penata Busana Terbaik:

Gemailla Gea Gerantiana - Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

17. Penata Rias Terbaik:

Eba Sheba - Kadet 1947

18. Film Animasi Pendek Terbaik:

Blackout - Sutradara dan Produser: Faiz Azhar

19. Film Cerita Pendek Terbaik:

Dancing Colors - Sutradara: M. Reza Fahriansyah, Produser: Said Nurhidayat

20. Film Dokumenter Panjang Terbaik:

Ininnawa: An Island Calling - Sutradara: Arfan Sabran, Produser: Nick Calpakdjlan, Mark Olsen

21. Film Dokumenter Pendek Terbaik:

Gimbal - Sutradara: Sidiq Ariyadi,

Produser: Irnayani Dina Mahmudah

22. Karya Kritik Film Terbaik:

Perempuan Sebagai Ilusi: Politik Seksual Film Love Fore Sale - Erina Adeline Tandian

23. Penghargaan Rima Melati FFI 2022 (Aktris Terfavorit Pilihan Penonton):

Aghniny Haque - Mencuri Raden Saleh

24. Penghargaan Benjamin Syueb FFI 2022 (Aktor Terfavorit Pilihan Penonton):

Vino G. Bastian - Miracle in Cell no. 7

25. Penghargaan Ratna Asmara FFI 2022 (Film Terfavorit Pilihan Penonton):

Mencuri Raden Saleh

26. Penghargaan Pengabdian Seumur Hidup Piala Citra FFI 2022:

Rima Melati

