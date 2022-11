JAKARTA - Putri Marino sukses memboyong Piala Citra dalam perhelatan malam puncak penganugerahan Festival Film Indonesia (FFI) 2022 yang digelar di Plenary Hall JCC, Senayan, Jakarta. Di perhelatan ini, istri dari Chicco Jerikho itu keluar sebagai pemenang untuk kategori Pemeran Pendukung Wanita Terbaik.

Dalam pidato singkat saat penerimaan piala, Putri Marino mengucapkan rasa terima kasihnya terutama untuk keluarga tercintanya.

"Terima kasih untuk FFI, Tuhan Yesus, keluarga saya, Chicco suami saya, Suri anak saya. Terima kasih untuk semuanya, tanpa kalian saya tidak akan ada di sini," katanya.

Kembali memboyong piala citra setelah kemenangan pertamanya dalam film Posesif pada FFI 2017 lalu, Putri Marino mengungkapkan rasa bahagianya.

"Rasanya happy, bahagia, bersyukur sekali bisa dapat piala ini lagi," ungkap Putri Marino seusai memenangkan Piala Citra.

Tentunya piala yang didapatnya itu menjadi pengingat dirinya untuk terus berkarya, memerankan karakter yang dipercayakan kepadanya dalam film dengan baik.

"Piala ini akan aku jadikan motivasi untuk bekerja dengan lebih baik kedepannya, bekerja dengan semangat untuk menghasilkan film yang lebih baik dan berkualitas untuk Indonesia," sambungnya.

Tak lupa dirinya turut mengapresiasi para nominator lain yang juga memerankan karakter dalam film dengan baik. Ia mengaku tak menganggap para nominator lain sebagai kompetitor.

"Aku melihat semua yang ada di nominasi ini bukan saingan, tapi partner untuk mengembangkan film Indonesia," jelasnya.

Putri Marino berhasil menyabet piala citra berkat perannya di film Losmen Bu Broto. Kemenangan ini diraih dengan mengalahkan nominator lainnya, yakni Laura Basuki (Before, Now & Then), Maudy Ayunda (Losmen Bu Broto), Ratu Felisha (Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas), dan Sheila Dara (Noktah Merah Perkawinan).

Piala ini menjadi yang kedua baginya setelah sebelumnya ia menyabet piala melalui film Posesif dalam kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik FFI 2017.

