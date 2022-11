JAKARTA – Youtuber Tasya Farasya telah melahirkan anak keduanya, pada Minggu (20/11/2022). Kabar bahagia itu juga langsung dibagikannya di Instagram, @tasyafarasya. Dalam postingan tersebut, Tasya mengunggah foto dirinya dan suami, Ahmad Assegaf tersenyum bahagia menggendong anak kedua mereka yang baru lahir.

Tak mau kalah, Ahmad Assegaf juga turut mengunggah foto dirinya bersama anak kedua mereka di Instagramnya, @assegafah.

"Welcome ya second baby, may baby" tulis Ahmad, dikutip pada Senin (21/11/2022).

Tampak Ahmad menggunakan kaos biru dongker dan celana jeans. Terdapat beberapa kumpulan foto saat Ahmad menggendong hingga memeluk anak keduanya yang sedang digedong menggunakan kain berwarna biru.

Melihat postingan sang suami, Tasya Farasya lantas mengomentari momen langka itu. "Sampai ketemu di foto anak ke 3," kata Tasya.

Komentar Tasya itu tentu mengisyaratkan bahwa ia dan sang suami masih mengingkan kehadiran anak ketiga.

Namun tak hanya itu, tujuan Tasya memberikan komentar tersebut lantaran Ahmad Assegaf memang terakhir kali mengunggah foto di instagram saat anak pertama mereka lahir.

Setelah dua tahun lebih, Ahmad baru kembali memposting foto saat menggendong anak keduanya. Tak hanya Tasya, para followers Ahmad Assegaf pun menyadari bahwa setelah sekian lama akhirnya Ahmad kembali mengunggah foto. Mereka juga menyoroti pakaian Ahmad pun serupa seperti yang dia pakai di foto sebelumnya. "Bajunya juga sama kek 2 tahun lalu yaa," kaya @hey***. "Beneran jeda 2 tahun ya," ujar @ae*****. "Dan bajunya pun sama waktu foto sama ayang girl," tutur @qis*******. Selain itu, netizen juga menuliskan doa-doa terbaik mereka untuk anak kedua Tasya Farasya dan Ahmad Asseegaf. "Mabruk, semoga jadi anak yang hidayat kepada kedua orangtuanya," kata @ah****. "Mabrook, semoga menjadi anak soleh dan manfaat dunia akhirat," tulis @yas******. Diketahui, Tasya Farasya melahirkan anak kedua berjenis kelamin laki-laki yang dipanggilnya 'Baby Isa'. Sebelumnya pada 26 Juni 2020, Tasya dan Ahmad dikaruniai seorang anak perempuan bernama Maryan Eliza Kahir atau yang akrab disapa Ayang.