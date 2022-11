JAKARTA - Marcella Nursalim merupakan peserta X Factor Indonesia 2021 yang mampu membius para juri berkat suaranya yang indah dan unik. Selain itu, parasnya yang cantik tentu menarik perhatian penggemar. Tak hanya itu, ternyata Marcella menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dan mempelajari instrumen musik tradisional seperti Gamelan Jawa.

Di panggung X Factor Indonesia, wanita asal Yogyakarta ini berhasil meluluhkan hati para juri dengan membawakan lagu ‘(I'm Your) Hoochie Coochie Man’ yang dipopulerkan oleh Muddy Waters. Tak hanya itu, penampilannya menyanyikan lagu ‘I'd Rather Go Blind’ dari Etta James ditonton sebanyak lebih dari 1,8 juta kali di YouTube Channel X FACTOR ID.

Memiliki YouTube Channel pribadi, Marcella kerap membagikan video penampilannya bernyanyi dan memainkan alat musik tradisional. Seperti pada video yang diunggah kali ini, Marcella Dee tampil membawakan lagu jazz berjudul ‘Fever’ yang dirilis pertama kali pada tahun 1956.

Ditulis oleh Eddie Cooley and Otis Blackwell, ‘Fever’ telah di-cover oleh banyak musisi mancanegara, dan yang paling populer adalah cover dari Peggy Lee pada tahun 1958.

Diiringi oleh alat musik gitar, drum, double bass, dan saxophone, penampilan Marcella terlihat begitu berkharisma. Ditambah dengan merdunya suara Marcella membawakan genre jazz serta dress hitam yang dikenakan, membuat siapa saja yang menontonnya akan terhanyut dan terhipnotis dengan penampilan Marcella.

Berkat penampilannya yang memukau, beragam tanggapan positif membanjiri video cover lagu tersebut.

“Wau fever Peggy Lee. Cocok bgt bw in nya menjiwai jazznya kena. Terus dek pertahankan jazznya. Kamu bagus,” tulis salah seorang penonton puitis.

Buat yang penasaran dengan penampilan Marcella menyanyikan ‘Fever’, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Marcella Dee, ya!

