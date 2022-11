JAKARTA - Putu Ayu Saraswati menjadi pemandu rombongan pemimpin negara anggota G20 menyusuri Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Mangrove, Bali pada 17 November 2022.

Bisa memandu para pemimpin dunia, termasuk Joe Biden, Putu Ayu mengungkap perasaannya. Runner Up Putri Indonesia 2020 yang dinobatkan sebagai Puteri Lingkungan Hidup 2020 itu mengaku sangat gugup.

"I was very nervous actually, i wanted to show you something (Aku sebenarnya sangat gugup, aku ingin memperlihatkanmu sesuatu)" ujar Putu Ayu Saraswati mengutip tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

"Aku sampai tulis tanda senyum, karena saking takut nervous, lupa senyum," sambungnya seraya menunjukkan kertas kecil yang dipegangnya sebagai pemandu tur.

Di samping itu, Putu Ayu merasa beruntung dengan kesempatan yang didapatkannya. Bisa terlibat langsung dalam pertemuan para pemimpin negara yang bersejarah.

โ€œSangat senang dan merasa terhormat. Ngerasa beruntung banget karena kapan lagi bisa jalan bersama dengan para pemimpin dunia dan membuat mereka benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan anak muda itu, saya pikir itu kehormatan besar," kata perempuan asal Bali itu.

"Semoga bisa memberikan kesan dan juga memberikan dampak yang sustainable (berkelanjutan)," sambungnya. Putu Ayu juga mengungkapkan momen uniknya ketika menjadi pemandu. Ia menceritakan perbincangannya dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. "Pengalaman unik saat masuk ke dalam, karena pakai wireless jadi sinyalnya on and off, dan hal utama yang Joe Biden katakan padaku adalah'You have very good sound system' (kamu punya sound system yang bagus)," kata Putu Ayu menirukan kata-kata Joe Biden. "Yes, Sir, we try our best, (Iya pak, kami melakukan yang terbaik)" kata Putu Ayu sambil tersenyum mengingat momen itu.