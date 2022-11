DERETAN artis Indonesia pernah mati suri. Mati suri adalah pengalaman seseorang yang telah dinyatakan meninggal secara medis, sebelum akhirnya hidup kembali. Meski tak banyak orang yang mengalaminya, beberapa artis ini mengaku pernah mengalami mati suri.

Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Paramitha Rusady

Artis Indonesia pernah mati suri. (Foto: Paramitha Rusady/Instagram/@paramitha118real)

Artis Paramitha Rusady pernah melewati hari yang kelam saat dia mengalami mati suri. Diketahui, artis 56 tahun ini sempat tak sadarkan diri setelah melahirkan anak pertamanya pada 2007 silam melalui operasi sesar.

BACA JUGA:6 Artis Indonesia yang Pasangannya Meninggal di Usia Muda

Namun, kejadian itu dianggapnya sebagai kehidupan kedua yang mengajarinya agar lebih menghargai apapun. “Terserah mau dianggap mati suri atau koma, tapi saya merasa this is my second life. Sebelumnya sudah berharga, tapi sekarang lebih appreciate, lebih bersyukur, lebih bisa melihat sesuatu yang kecil menjadi besar,” tuturnya, saat menjadi bintang tamu acara talkshow Sarah Sechan pada Senin (23/2/2015).

Baca Juga: Universitas Pertamina Tembus Top 60 Webometrics Perguruan Tinggi Swasta

2. Reza Arap Artis Indonesia pernah mati suri. (Foto: Reza Arap/Instagram/@ybrap) Saat usianya masih 9 tahun YouTuber Reza Arap juga sempat mengalami mati suri lantaran menderita demam berdarah dan gagal jantung. Seperti diketahui, Reza memiliki masalah jantung dari kecil karena lahir secara prematur. Saat cerita dalam YouTube Daniel Mananta Network, pada Rabu (5/5/2021), aktor 35 tahun ini bahkan sempat dibawa ke kamar mayat selama beberapa jam. Namun, ia akhirnya kembali sadar dan melihat ibunya tengah menangis di sampingnya. Personel grup musik Weird Genius ini pun sempat mengingat kejadian saat dirinya tak sadarkan diri. Ia merasa berada di padang rumput yang luas dengan sang ibu. BACA JUGA:5 Artis Indonesia yang Balikan Sama Mantan Setelah Bercerai 3. Puput Melati Artis Indonesia pernah mati suri. (Foto: Puput Melati/Instagram/@puputmelati) Mantan artis cilik Puput Melati juga masuk ke dalam daftar artis yang pernah mati suri. Dikabarkan, penyanyi 35 tahun ini sempat tak sadarkan diri sepanjang malam seusai melahirkan buah hatinya. Saat itu, Puput tiba-tiba mengalami alergi yang membuat kekebalan tubuhnya menurun. Pelantun 'Tebak Tebakan' ini mengungkapkan sempat melihat sosok berjubah putih yang memancarkan sinar saat tak sadarkan diri. Namun setelah tiga sampai empat detik, Puput langsung sadar kembali. “Puput ini ga punya alergi. Sudah dicek semua ceknya baik semua. Cek urin, cek darah alhamdulillah ga ada apa-apa. Sempet koma ya, akhirnya dimasukkan selang ke mulut dan hidungnya, paginya selang dan oksigennya sudah dilepas” kata suaminya, Ustaz Guntur Bumi dikutip dari kanal salah satu YouTube, pada Senin (17/7/2013). 4. Bopak Castello Artis Indonesia pernah mati suri. (Foto: Bopak Castello/Instagram/@bopakcastello_new). Pada tahun 1993, Bopak Castello pernah mengalami mati suri selama 3 hari setelah nekat buang air kecil sembarangan di kawasan Pantai Parangtritis, meskipun sudah dilarang warga sekitar. Hal itu diungkapkannya saat menjadi tamu For Your Pagi pada Rabu (9/11/2022). Aktor 55 tahun ini saat itu sedang menonton layar tancap di pinggir Parangtritis. Namun, ketika itu dia mengaku mendapat bisik-bisikan aneh. Kemudian, suasana yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sepi hanya tinggal dirinya yang berada di Pantai Parangtritis. Dia pun menyebutkan bahwa terdapat kereta kencana yang mendekatinya. Bopak sempat berupaya untuk menyadarkan diri dengan menampar wajahnya. Namun, tak ada yang berubah dari situasinya saat itu, ia malah melihat Nyi Roro Kidul yang menatapnya dengan seram. Setelah kejadian itu, kini Bopak bisa melukis makhluk halus. BACA JUGA:Ayu Ting Ting Kesal Tak Diperhatikan Ivan Gunawan saat Sakit 5. Citra Prima Artis Indonesia pernah mati suri. (Foto: Citra Prima/Instagram/@citraprima) Citra Prima, parapsikolog sekaligus artis tanah air ini sudah lima kali mengalami mati suri. Salah satunya, saat ulang tahun menginjak usia 9 tahun. Ketika itu, Citra mengalami demam tinggi dan langsung tidak sadarkan diri hampir 24 jam. Dia sempat dibawa ke rumah sakit, tapi sudah koma dan detaknya sudah sangat lemah. Saat tak sadarkan diri, dia mengaku bertemu sosok pria berjubah dan memintanya untuk menyeberangi sebuah jurang dengan seutas tali tipis juga bara-bara api di bawahnya. Beruntungnya Citra bisa melewatinya dengan mudah. Setelah melewati itu Citra kembali sadarkan diri. Pengalamannya itu diceritakan dalam talkshow Ada Ada Saja, pada Senin (15/11/2016). 6. Ardhito Pramono Artis Indonesia pernah mati suri. (Foto: Ardhito Pramono/Instagram/@ardhitopramono) Pelantun Bitterlove ini juga sempat mengalami mati suri saat mengonsumsi narkoba di masa lalunya. Karena hal tersebut, Ardhito sampai mengalami overdosis. “Waktu itu gue hampir overdosis gue minum satu strip pakai kopi hitam,” ucapnya di kanal YouTube Gofar Hilman.Dia juga mengaku mencoba obat-obatan karena memiliki masalah keluarga. BACA JUGA:7 Artis Indonesia Menikahi Selingkuhannya, Awet hingga Belasan Tahun Namun, setelahnya ia mengaku bisa melihat jasadnya sendiri saat overdosis. Mengetahui raganya tidak menyatu dengan tubuh, dia hanya bisa pasrah. Akan tetapi, takdir masih memberikan kesempatan kedua untuk hidupnya. Setelah kejadian itu Ardhito pun berhenti mengonsumsi narkoba saat itu.