DERETAN artis Indonesia yang memutuskan untuk menunda punya anak. Kehadiran buah hati adalah impian banyak pasangan setelah menikah, demi melengkapi keluarga mereka. Namun, sejumlah artis memilih untuk menunda punya momongan dengan berbagai alasan masing-masing.

Siapa saja artis yang memutuskan untuk menunda punya anak? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Vidi Aldiano dan Sheila Dara





Pernikahan Vidi Aldiano dan Sheila Dara sempat mencuri perhatian publik. Diketahui, pasangan ini melangsungkan pernikahan pada 15 Januari 2022. Namun, Pelantun 'Cinta Palsu' ini mengaku bahwa kondisi kesehatannya menjadi pertimbangan untuk menunda memiliki anak bersama sang istri. “Gue suka anak, but with my current condition belum berani punya anak,” tuturnya, dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Rabu (21/9/2022).



Seperti diketahui, penyanyi 32 tahun ini mengidap kanker ginjal stadium tiga sejak 2019 silam yang membuatnya harus menjalani operasi di Singapura. Meskipun sudah dinyatakan sembuh, Vidi masih harus rutin berolahraga dan menjalani pola hidup sehat.

2. Joshua Suherman dan Clairine Clay

Resmi menikah pada 22 Desember 2021, Joshua Suherman dan Clairine Clay juga menunda untuk memiliki momongan dengan alasan masih ingin menikmati waktu berdua. Selain itu, pasangan selebritis ini juga ingin mempersiapkan mental serta finansial mereka. Terlepas dari itu, pihak keluarga pasangan ini juga tidak mempermasalahkan kapan mereka akan segera mempunyai buah hati. "Sejauh ini memang masih pengen nunda, karena pengen pacaran dulu. Kedua, punya anak tukan bukan hal yang sepele ya, jadi pengen dipersiapkan mental dan finansial semuanya tuh udah siap gitu," katanya, dikutip dari kanal YouTube Insertlive, Kamis (27/10/2022). 3. Maudy Ayunda dan Jesse Choi

Pernikahan Maudy Ayunda dan Jesse Choi sempat menghebohkan dunia maya. Pasalnya, keduanya tertutup dan tak pernah membagikan kisah cinta mereka. Meskipun telah menikah pada 22 Mei 2022, mereka sepakat untuk menunda punya anak selama 1 atau 2 tahun lantaran ingin menikmati waktu berdua. Terlebih, keduanya memang masih disibukkan dengan kegiatan masing-masing. "Kalau gue memang dari awal sebelum menikah tuh udah ada pembahasan kaya 'Eh nanti kalau kita nikah mungkin 1 atau 2 tahun dulu kita kaya pacaran lah intinya gitu'," tutur Maudy pada Putri Tanjung, dikutip dari kanal YouTube Maudy Ayunda, Selasa (8/11/2022). Selain itu, ia ingin mempersiapkan semuanya baik mental dan yang lainnya agar bisa menjadi orang tua yang baik. 4. Eva Celia dan Demas Narawangsa

Putri dari Sophia Latjuba, Eva Celia, memutuskan untuk menunda punya anak dengan Demas Narawangsa setelah melepas masa lajangnya pada 3 Juni 2022 silam. Hal itu diungkapkan Eva lantaran tak ingin terburu-buru dan masih ingin berfokus pada karier masing-masing. Diketahui, pasangan ini sedang memiliki proyek bersama hingga membuatnya menunda punya momongan dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, pasangan ini juga belum sempat melakukan berbulan madu.