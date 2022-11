JAKARTA - Artis Raffi Ahmad berhasil memenangkan dua set pertandingan tenis melawan Desta Mahendra dengan skor 6-2 dan 6-3. Pertandingan bertajuk 'Tiba-tiba Tennis' itu digelar di Tennis Indoor, Senaya, pada Sabtu (12/11/2022).

Meski memenangkan laga, Raffi tetap berbesar hati dengan memberikan pujian untuk Desta. Pujian itu disampaikannya di Instagram @raffinagita1717, pada Minggu.

“Love you Bro BOTUNA !!! Loe Tetep Juara di hati gw !! karena Loe, gw jadi main tennis lagi setelah 15 tahun berhenti dan karena ide Loe juga ini udah menggairahkan dunia TENNIS. Loe Pahlawannya bro! RESPECT,” tulis Raffi.

Tak lupa, Raffi juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh rekan-rekan dari Vindes dan sahabat Desta, Vincent Rompies. Ia juga mempersembahkan kemenangan ini untuk para pecinta cabang olahraga tenis.

“Angkat topi juga untuk SAKER ( SatuanKerja ) Vindes dan Salam Hormat untuk Papa Vincent Romipies, RESPECT TO THE MAX !!! Love you guys. Kemenangan ini milik kita bersama dan juga khususnya milik seluruh insan dan pencinta TENNIS. Sekali lagi terima kasih semua yang sudah mendukung acara ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Raffi banjir pujian setelah laga lantaran menghampiri ketiga anak Desta, Miska, Megumi, dan Miguel. Terlihat Raffi mencium hingga memberi semangat agar anak-anak Desta tidak kecewa. Tak hanya itu, Raffi bahkan menyodorkan pialanya agar dapat dipegang bersama putra kecil Desta.

Selain Raffi dan Desta, acara yang digelar Vindes dan Rans Entertainment itu juga menyuguhkan pertandingan ganda campura Gading Marten/Wulan Guritno melawan Dion Wiyoko/Enzy Storia. Pertandingan ganda campuran itu dimenangkan oleh Enzy/Dion.