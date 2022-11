SEOUL - Kepopuleran girlband asal Korea Selatan, terus meroket sejak debut pada 20 Oktober 2015 lalu. Diketahui, Twice dibentuk melalui program SIXTEEN pada tahun yang sama mereka debut.

Twice debut dengan mengeluarkan mini album bertajuk 'The Story Begins' dengan lagu utamanya, Lie OOH-AAH. Di bawah asuhan JYP Entertainment, Twice terdiri dari 9 member, yaitu Na Yeon, Jeong Yeon, Momo, Sana, Jih Yo, Mina, Da Hyun, Chae Young, dan Tzuyu.

Berikut ini profil lengkap masing-masing member, yang dirangkum Okezone dalam berbagai sumber.

1. Sana

Nama Lengkap: Minatozaki Sana

Nama Panggung: Sana

Tempat Tanggal Lahir: Tennoji-ku, Jepang, 29 Desember 1996

Kewarganegaraan: Jepang

Agama: Buddha

Zodiak: Capricorn

Tinggi Badan: 168 cm

Berat Badan: 47 kg

Golongan Darah: B

Posisi: Sub Vocalist

2. Da Hyun

Nama Lengkap: Kim Da Hyun

Nama Panggung: Dahyun

Posisi: Lead Rapper, Sub Vocalist

Tempat Tanggal Lahir: Seongnam, 28 Mei 1998

Kewarganegaraan: Korea

Pendidikan: Hanlim Multi Art School

Agama: Kristen

Zodiak: Gemini

Tinggi Badan: 165 cm

Berat Badan: 48,9 kg

Golongan Darah: O

3. Na Yeon

Nama Lengkap: Im Na Yeon

Nama Panggung: Nayeon

Tempat Tanggal Lahir: Seoul, 22 September 1995

Umur: 27 tahun

Pendidikan: SMA Apgujeong

Agama: Kristen Protestan

Zodiak: Virgo

Tinggi Badan: 163 cm

Berat Badan: 47 kg

Golongan Darah: A

Posisi: vokalis utama

4. Jeong Yeon Nama Lengkap: Yoo Kyung Wan / Yoo Jeong Yeon Nama Panggung: Jeongyeon Tempat Tanggal Lahir: Suwon, Korea Selatan, 1 November 1996 Tinggi Badan: 168cm Berat Badan: 49kg Zodiak: Scorpio Agama: Tidak punya agama/ Atheis Golongan Darah: O Posisi: Vokalis Utama 5. Momo Nama Lengkap: Hirai Momo Nama Panggung: Momo Tempat Tanggal Lahir: Kyotanabe (Jepang), 9 November 1996 Ulang Tahun: 9 November Kewarganegaraan: Jepang Agama: Buddha Zodiak: Scorpio Tinggi Badan: 167 cm Berat Badan: 48,5 kg Golongan Darah: A Posisi: Main Dancer, Sub Vocalist, Sub Rapper

6. Tzuyu Nama Lengkap: Chou Tzu Yu / Joo Ja Yoo Nama Panggung: Tzuyu Posisi: Lead Dancer, Vocalist, Visual, Maknae Tempat Tanggal Lahir: Tainan, Taiwan, 14 Juni 1999 Umur: 22 Tahun Kewarganegaraan: Taiwan Pendidikan: Tainan Municipal Fusing Junior High School, Hanlim Multi Art School Agama: Atheis Golongan Darah: A Posisi: Penari Utama, Vokalis 7. Chae Young Nama Lengkap: Son Chaeyoung Nama panggung: Chae Young Tempat Tanggal Lahir: Dunchon-dong, Seoul, Korea Selatan, 23 April 1999 Tinggi Badan: 1,59 centimeter Saudara kandung: Son Jeong Hoon Zodiak: Taurus Agama: Katolik Golongan Darah: B Posisi di Twice: Rapper Utama, Vokalis 8. Jih Yo Nama Lengkap: Park Ji Soo / Park Ji Hyo Nama Panggung: Jihyo Posisi: Leader, Main Vocalist Tempat Tanggal Lahir: Guri, 1 Februari 1997 Kewarganegaraan: Korea Selatan Pendidikan:Suetak Elementary School – Baekmun Elementary School, Copper Girl Junior High School, Guri Girls High School – Cheongdam High School Agama: Kristen Zodiak: Aquarius Tinggi Badan: 162 cm Berat Badan: 56 kg Golongan Darah: O 9. Mina Nama Lengkap: Mina Sharon Myoi Nama Panggung: Mina Tempat Lahir: San Antonio, Texas Amerika Serikat Tanggal Lahir: 24 Maret 1997 Umur: 25 tahun Tinggi Badan: 163cm Berat Badan: 46 kg Kewarganegaraan: Amerika Serikat Zodiak: Aries Agama Katolik Golongan Darah: A Posisi: Penari Utama, Vokalis