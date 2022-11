JAKARTA - Halo, penonton setia di Bandung! GTV mengundang kamu untuk langsung datang ke event Amazing All Stars Fest di mana para bintang aktor dan aktris berbakat tidak sabar untuk bertemu langsung denganmu!

Sebagai Pilihan Terbaik Keluarga Indonesia, GTV tentunya hanya memilih cerita berkualitas terbaik dan aktor & aktris berbakat untuk menghidupkannya ke dalam layar kaca Amazing Drama. Kesuksesan drama – drama series GTV menjadi bukti cinta nyata kamu sebagai pemirsa setia. Nah, untuk membalas cinta dan mengapresiasi dukungan yang sudah diberikan.Â

“Akhirnya, bintang – bintang Amazing Drama GTV bakal hadir didepan mata kalian semua! Yuk, kita ketemuan langsung. Kita bisa ngobrol seru dan selfie bareng. Pulang – pulang bisa bawa banyak hadiah loh” ujar Jeff Smith pemeran Jimi di Amazing Drama terbaru, Jomblo2 Bahagia (09/11/22).

Penyelenggaraan Amazing All Stars Fest yang termasuk dalam rangkaian GTV Love Bandung ini mengajak pemirsa setia Amazing Drama untuk bisa bertemu langsung dengan bintang – bintang kesayangan. Tidak hanya bisa jumpa, kamu juga bisa ngobrol bareng, ikutan games dan challenge dan tentunya foto – foto bersama. Diselenggarakan tanggal 12 November di Mall Festival Citylink, Bandung, mulai pukul 14.00 WIB hingga 18.00 WIB, Amazing All Stars Fest dimeriahkan oleh bintang – bintang muda berbakat.

Spesial dari drama series terbaru GTV, Jomblo2 Bahagia yang menceritakan lika – liku kisah cinta antara Kimi, Brian dan Jimi, kamu bisa melihat lebih dekat kegantengan Jeff Smith yang berperan sebagai Jimi dan manisnya Hana Saraswati pemeran Kimi. Kamu penggemar drama series Anak Jalanan A New Beginning, berkesempatan untuk bertemu dengan Ersya Aurelia pemeran Reva dan Irsyadillah pemeran Bara. Sudah mengikuti kisah cinta dan perseteruan anak IPA & IPS sejak awal? Kamu bisa bertemu langsung dengan Jordy Rizkyanda yang memerankan tokoh Okta dan pemeran Tasya, Daisy Natalya dari Mantan IPA & IPS Season 2. Tak ketinggalan, akan ada bintang alumni The Voice All Stars Matthew yang akan hadir dan tentunya menghibur kita dengan kualitas vokal nomor satu.

