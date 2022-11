JAKARTA - Endah N Rhesa, Eka Annash (The Brandals), Jimi Multhazam (The Upstairs dan Morfem), Lafa Pratomo, Wendi Putranto (Co-founder M Bloc dan Manajer Seringai), Ardy Siji (promotor musik), Dahlia Wijaya (Believe Country Director), hingga Satria Ramadhan (SRM) akan menjadi mentor untuk musisi baru.

Mereka ditunjuk sebagai mentor dan pemateri dalam workshop yang dihelat M Bloc Entertainment bersama Alive Indonesia menggagas platform inkubasi musisi bernama Evoria. Program ini akan melahirkan 10 artis pendatang baru.

"Untuk menjadi musisi sukses, kita harus mau belajar apa yang ada di dalam ekosistemnya, khususnya area belakang panggung. Sebuah album rekaman yang sukses atau konser yang mampu mengubah hidup banyak orang merupakan hasil akhir dari sebuah proses penting, yaitu perencanaan yang matang dan strategi yang jitu," kata Ardy Siji selaku CEO M Bloc Entertainment.

Para artis pendatang baru yang lolos kurasi ini nantinya selain digembleng dengan berbagai materi pengembangan skill kreatif dan bisnis musik melalui bootcamp diskusi, workshop, serta showcase juga akan dibuatkan video live performance yang dapat digunakan salah satu marketing tool mereka dalam berkarier. Beberapa materi workshop yang telah dipersiapkan untuk diajarkan di antaranya adalah Live From Music, Songwriting Process, Music Production, Artist Management & Booking Agency, Digital Music Distribution, IP & Copyrights, Live Music Performance, Touring, hingga Performing Rights Organizations.

Proses pendaftaran artis-artis pendatang baru untuk mengikuti Evoria akan dibuka mulai Kamis (10 November 2022) hingga Minggu (11 Desember 2022) pukul 23:59 WIB melalui situs resmi Evoria.id dan via aplikasi M Bloc Xperience. Pendaftaran ini bersifat gratis dan wajib menyertakan Electronic Promo Kit (EPK) yang berisikan Foto, Logo, Bio, Link Video Performance, Link Album/Single, dan Contact Person.

โ€œUntuk menjadi musisi sukses, kita harus mau belajar apa yang ada di dalam ekosistemnya, khususnya โ€˜area belakang panggung.โ€™ Sebuah album rekaman yang sukses atau konser yang mampu mengubah hidup banyak orang merupakan hasil akhir dari sebuah proses penting, yaitu perencanaan yang matang dan strategi yang jitu. Platform Evoria melalui eksplorasi ini akan menjaring musisi pendatang baru, membuat inkubasi serta mempertemukan mereka dengan para praktisi industri musik yang sangat berpengalaman. Mereka akan berbagi teori, praktik, mengulas studi kasus, hingga menganalisa kisah-kisah sukses nama-nama besar di industri,โ€ ujar Ardy Siji, CEO M Bloc Entertainment sekaligus promotor festival musik Rock in Celebes.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

(aln)