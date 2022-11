JAKARTA โ€“ GTV dengan komitmen menghadirkan tayangan hiburan terbaik untuk pemirsa Tanah Air, siap menayangkan program spesial dan fresh dalam Wowvember. Memperkuat basis pemirsa dan pangsa pasar, GTV menghadirkan Indonesia Esports Stars dan GTV Love Bandung.

Konferensi pers Wowvember baru saja digelar dengan dihadiri Valencia Tanoesoedibjo selaku Managing Director GTV, Head of Programming GTV Agustinus Abimanyu, Head of Production Operation Department GTV Amin Nugroho, Iwan Fals, Olla Ramlan, dan Frost Diamond.

โ€œGTV berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan iklim positif industri Esports di Indonesia, dan suksesnya Indonesian Esports Awards menjadi bukti konkrit antusiasme masyarakat luas akan esports semakin meningkat tinggi," ujar Valencia.

GTV kembali menghadirkan Indonesian Esports Awards 2022 untuk memberikan apresiasi tertinggi kepada pelaku industri esports di tanah air. Pemberian penghargaan ini diharapkan mampu menstimulus serta meningkatkan antusiasme pelaku esports Tanah Air untuk berinovasi dan berkreasi.

Dalam rangkaian GTV Love Bandung, pemirsa berkesempatan jumpa dengan bintang โ€“ bintang kesayangan di Amazing All Stars Fest yang digelar 12 November 2022 di Mal Festival Citylink mulai pukul 14.00 hingga 18.00 WIB. Kamu bisa ngobrol bareng, ikutan games dan challenge, menonton penampilan mereka, serta foto โ€“ foto bersama.

"Selain penyelenggaraan Indonesian Esports Awards, GTV juga ingin memberikan kesempatan untuk para penggemar Amazing Drama yang ingin bertemu langsung dengan aktris dan aktor muda berbakat yang telah membawa kisah drama menjadi begitu hidup lewat Meet & Greet Amazing Allstars Fest. Acara GTV Love Bandung semakin sempurna dengan panggung konser menghadirkan Iwan Fals sebagai salah satu musisi legendaris Indonesia," sambungnya.

Akan hadir Jeff Smith dan Hana Saraswati dari serial Jomblo Jomblo Bahagia, Ersya Aurelia dan Irsyadillah dari serial Anak Jalanan A New Beginning, Rizkyanda dan Daisy Natalya dari Mantan IPA & IPS Season 2. Tak ketinggalan, akan ada bintang alumni The Voice All Stars Matthew yang memiliki suara emas.

Sementara perayaan puncak GTV Love Bandung akan dimeriahkan dengan hadirnya Iwan Fals sang musisi legendaris yang akan tayang pada Sabtu, 19 November pukul 19.00 WIB.

Iwan Fals akan berkolaborasi dengan sejumlah musisi hits seperti Iis Dahlia, Melly Mono, Candil, Matthew, Alam, Ritchie, Trio Macan, Dara Fu, Azmy Z, Sheryl Sheinafia, Pribadi Hafiz. Sementara acara akan dipandu Robby Purba serta Natasya & Robby Shine.

โ€œSetiap hari kita istimewa dan spesial, kalau tidak lemes juga. Tapi karena lagu-lagu seperti biasa sekarang saya dan band yang drummernya anak saya. Dia memilih musik sebagai jalan hidup bagi saya itu spesial banget. Belum tau masih proses (banyaknya lagu yang akan dibawakan di acara GTV Love Bandung) apa yang pas untuk acara besok,โ€ ucap Iwan.