JAKARTA - Beberapa waktu lalu, Feni Rose angkat bicara terkait hubungan pernikahannya dengan Enkito Herman Nugroho. Ia mengaku bahwa dirinya dan Enkito telah bercerai sejak 2019 silam.

Keputusan keduanya untuk berpisah, rupanya bukanlah hal yang mudah bagi anak-anaknya. Meski begitu, sebagai ibu, Feni Rose mengaku tetap berusaha untuk memberikan pengertian bagi anak-anaknya terkait perpisahan tersebut.

"Aku selalu bilang sama anakku, kepala kita ibarat ruangan yang kosong, kita boleh pilih mau taruh apa di ruangan kepala kita, apa mau taro benda yang kita suka atau simpan sampah," ungkap Feni Rose, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Kamis (10/11/2022).

Presenter 49 tahun ini menyadari bahwa perpisahannya dengan suami tak akan berdampak baik bagi anak-anaknya. Meski begitu, ia ingin agar anaknya dapat memahami kenyataan dan berusaha bangkit di kehidupan baru.

"Aku tau kamu sedih karena kenangan indah yang pernah kita lalui sebagai keluarga, tapi kenyataannya seperti ini. Kita syukuri kita pernah bersama, pernah happy, kita syukur ucapkan terimakasih, and then move on kita buat cerita yang baru yang juga menyenangkan," jelasnya.

Sementara itu, walau sudah berpisah, baik Feni maupun Enkito hingga kini masih memiliki hubungan baik. Keduanya bahkan tak lantas bermusuhan dan justru memiliki peran masing-masing sebagai orang tua dalam mengasuh serta memperhatikan anak. "Kita tetap jadi orang tua, tetap hadir, kalau mereka salah tetap ditegur," tegasnya.