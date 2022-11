DERETAN animasi yang diadaptasi dari mitologi Jepang memang menarik untuk dibahas. Animasi baik anime merupakan kartun dan manga memiliki alur cerita yang terinspirasi dari berbagai hal. Namun, ternyata tak jarang ada animasi yang diadaptasi dari Mitologi Jepang.

Berikut sederet animasi yang diadaptasi dari mitologi Jepang dirangkum dari berbagai sumber:

1. Spirited Away

Bercerita tentang kisah seorang gadis berusia 10 tahun bernama Chihiro dan kedua orangtuanya yang masuk ke sebuah tempat seperti taman hiburan terbengkalai.

Di sana Chihiro bertemu Haku yang menjelaskan jika tempat tersebut adalah tempat istirahat makhluk supernatural dari alam duniawi.

Salah satu karakter yang diadaptasi dari mitologi Jepang adalah Boh, anak berkekuatan super yang dibesarkan oleh ibu seorang penyihir di Pegunungan Ashigara. Dalam mitologi Jepang, Boh adalah Kintaro yang dipercaya memiliki kekuatan besar.

Lalu ada karakter Haku, bocah laki-laki yang bisa berubah menjadi naga penunggu sungai. Haku dalam mitologi Jepang adalah Mizuchi makhluk gaib berbentuk ular serupa naga yang tinggal di perairan dan beberapa orang menganggapnya sebagai dewa air.

2. Princess Mononoke





Princess Mononoke termasuk dalam salah satu karya terbaik Studio Ghibli yang juga terinspirasi dari mitologi Jepang. Anime ini dikenal lantaran banyak mengandung pesan moral tentang pentingnya melindungi alam.

Alur cerita anime ini fokus pada Pangeran Ashitaka yang berusaha melerai pertikaian antara San si pelindung hutan dan Eboshi yang merusak hutan dengan pabrik besinya.

Dalam anime ini ada karakter bernama Kodama, yang dalam mitologi Jepang merupakan roh pohon penjaga hutan. Ada juga karakter Shishigami atau Dewa Rusa penguasa seisi hutan.

Dalam mitologi Jepang, Dewa Rusa merupakan pencipta planet. Hal itu tergambar lewat karakter Daidarabotchi yang ukurannya bahkan tidak sebanding dengan pegunungan.

3. Naruto





Penggemar anime mungkin tak asing dengan tayangan yang mengangkat alur ninja ini. Cerita Naruto merupakan buah kreativitas seorang Masashi Kishimoto.

Keberadaan karakter mitologi Jepang dalam anime ini terlihat pada sosok Sannin Legendaris, yaitu Jiraiya, Orochimaru, dan Tsunade. Karakter tersebut terinspirasi dari tokoh di buku cerita rakyat The Tale of Jiraiya the Gallant

4.InuYasha





Seperti Naruto, InuYasha, salah satu anime yang menemani masa kecil anak '90-an juga menghadirkan karakter dari mitologi Jepang. Anime ini bercerita tentang Kagome yang kembali ke era Sengoku setelah memasuki sumur keramat di rumahnya dan bertemu yokai, manusia setengah iblis bernama Inuyasha.

Karakter Inuyasha ini sebenarnya terinspirasi dari yokai anjing yang dikenal sebagai Inugami. Dalam mitologi Jepang, Inugami diciptakan dengan memenggal anjing kelaparan dan konon ritual tersebut bisa mengabulkan semua permintaan.

5.Noragami





Anime dengan latar zaman modern ini bercerita tentang Yato, Dewa Pengiriman yang tak memiliki satupun kuil dan pengikut.

Untuk menjadi dewa yang dipuja banyak orang, Yato melakukan pekerjaan serabutan hanya untuk mendapatkan bayaran sebesar 5 yen. Dalam bahasa Jepang, pelafalan lima yen (go-en) sangat mirip dengan pelafalan go-en yang berarti 'takdir'.

Karena itu, banyak orang Jepang percaya bahwa memiliki 5 yen akan membantu menemukan apa yang ditakdirkan untuk mereka, baik itu jodoh, pekerjaan, dan hal lainnya.

6. Hanako-Kun of the Toilet





Hanako-Kun Of the Toilet termasuk salah satu serial anime horor yang bercerita tentang siswa SMA bernama Nene Yashiro. Untuk bisa mewujudkan keinginannya memiliki pacar, dia memanggil roh misterius 'Hanako-san dari Toilet'. Roh tersebut dipercaya dapat mengabulkan permintaan apapun, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh sang pemanggil.

Dalam mitologi Jepang, Hanako-san merupakan arwah dari seorang anak perempuan yang menghantui toilet sekolah. Sosok ini dipercaya sebagai sosok yokai atau yurei yang digambarkan memiliki potongan rambut cepak dan mengenakan rok atau gaun berwarna merah.

7.Demon Slayer

Demon Slayer termasuk salah satu serial anime terbaik yang pernah dibuat dengan visual membingungkan. Berlatar di era Taisho, serial ini bercerita tentang Tanjiro Kamado, yang berusaha menjadi pembunuh iblis setelah keluarganya dibantai.

Bunga ungu dalam anime ini dikenal sebagai Wisteria. Bunga tersebut dipercaya memiliki hubungan panjang dengan sejarah Jepang dan kerap dijuluki sebagai 'bunga kematian.

Itulah 7 animasi yang diadaptasi dari mitologi Jepang yang bisa menjadi referensi tontonan.

(RIN)