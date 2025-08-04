Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Good News Buat Para Navers, Naruto Shippuden Bisa Ditonton Setiap Hari di GTV!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |22:03 WIB
Good News Buat Para Navers, Naruto Shippuden Bisa Ditonton Setiap Hari di GTV!
Naruto Shippuden
A
A
A

Naruto lovers (Navers), siap-siap! Naruto: Shippuden sekarang tayang setiap hari pukul 17.00 WIB di GTV Amazing Kids, pastinya kamu gak mau ketinggalan sedikit pun dari cerita epik ini kan?

Saat ini, cerita Naruto memasuki fase yang makin emosional: Perang Dunia Ninja Keempat. Bukan hanya pertarungan antar shinobi, Naruto harus menghadapi kenyataan pahit, kekuatan para musuh legendaris yang bangkit dari kematian, dan misi untuk menyelamatkan sahabatnya sendiri. Mampukah Naruto membawa Sasuke kembali ke jalan yang benar?

Pertarungan semakin memanas ketika Naruto harus meyakinkan para petinggi desa bahwa ia mampu menghadapi medan perang. Dan bukan cuma itu, Madara, Obito, para Edo Tensei, dan kekuatan misterius Zetsu Putih terus mengancam masa depan dunia shinobi.

Semua momen epik Naruto: Shippuden ini bisa kamu saksikan setiap hari pukul 17.00 WIB di GTV. Pastikan kamu sudah scan ulang kanal digital GTV sesuai kotamu agar pengalaman menonton makin lancar. Untuk update terbaru dan jadi bagian dari navers sejati, jangan lupa follow @officialgtvid. Kamu juga bisa nonton Naruto: Shippuden di mana saja dan kapan saja dengan streaming melalui aplikasi RCTI+.

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
GTV Naruto Naruto Shippuden
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181433//super_deal_indonesia-RDjx_large.jpeg
Buka Tirainya dan Satu Mimpi Jadi Nyata di Super Deal Indonesia, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/598/3181109//big_movies_gtv-LDVy_large.JPG
Adrenalin Maksimal Setiap Malam! Non-stop Action di GTV Big Movies Jagonya Film!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/598/3179659//big_movies_gtv-2EOX_large.JPG
Penuh Aksi Setiap Hari, Deretan Film GTV Big Movies Pemacu Adrenalin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/627/3178587//biduan_dipukul-8Y19_large.jpg
Heboh, Biduan Dipukul Penonton Mabuk hingga Pingsan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178518//simak_jadwal_siaran_langsung_dewa_united_di_afc_challenge_league_2025_2026-p87r_large.jpeg
Live GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Dewa United di AFC Challenge League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/598/3178221//gtv_big_movies-ha3P_large.jpg
GTV Big Movies: Jagonya Film, Siap Bikin Malam Kamu Berdebar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement