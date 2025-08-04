Good News Buat Para Navers, Naruto Shippuden Bisa Ditonton Setiap Hari di GTV!

Naruto lovers (Navers), siap-siap! Naruto: Shippuden sekarang tayang setiap hari pukul 17.00 WIB di GTV Amazing Kids, pastinya kamu gak mau ketinggalan sedikit pun dari cerita epik ini kan?

Saat ini, cerita Naruto memasuki fase yang makin emosional: Perang Dunia Ninja Keempat. Bukan hanya pertarungan antar shinobi, Naruto harus menghadapi kenyataan pahit, kekuatan para musuh legendaris yang bangkit dari kematian, dan misi untuk menyelamatkan sahabatnya sendiri. Mampukah Naruto membawa Sasuke kembali ke jalan yang benar?

Pertarungan semakin memanas ketika Naruto harus meyakinkan para petinggi desa bahwa ia mampu menghadapi medan perang. Dan bukan cuma itu, Madara, Obito, para Edo Tensei, dan kekuatan misterius Zetsu Putih terus mengancam masa depan dunia shinobi.

Semua momen epik Naruto: Shippuden ini bisa kamu saksikan setiap hari pukul 17.00 WIB di GTV. Pastikan kamu sudah scan ulang kanal digital GTV sesuai kotamu agar pengalaman menonton makin lancar. Untuk update terbaru dan jadi bagian dari navers sejati, jangan lupa follow @officialgtvid. Kamu juga bisa nonton Naruto: Shippuden di mana saja dan kapan saja dengan streaming melalui aplikasi RCTI+.

(kha)