JAKARTA - Usai resmi menjadi istri Jesse Choi, Maudy Ayunda belum mendapatkan momongan. Ternyata Maudy dan Jesse Choi memang sengaja menunda momongan.

Sebelum menikah, Maudy dan Jesse telah membahas bahwa dirinya ingin sekali menikmati masa pacaran setelah resmi menjadi suami istri.

"Kalau gue memang dari awal sebelum menikah sudah ada pembahasan kaya kalau kita kalau nikah mungkin 1 - 2 tahun kaya pacaran dulu," ujar Maudy Ayunda, dikutip dari YouTube-nya, Rabu (9/11/2022).

Keinginan Maudy untuk tak langsung punya anak dikarenakan dirinya masih ingin menikmati hidup. Mengingat, bintang film Perahu Kertas itu merasa hari-hari di masa mudanya begitu sibuk.

"Masa-masa muda gue sibuk banget, terus gue kaya ngerasa kurang allow myself to live a life, entah untuk travelling atau ngapain yang gue mau," lanjutnya.

Beruntung, Jesse Choi dapat memahami sang istri. Mereka juga sepakat bahwa tak langsung punya anak akan membuat mereka semakin siap jika kelak menjadi orang tua.

"Supaya pada saat punya anak itu secara mental dan semuanya kita siap," tutur Maudy Ayunda.

