JAKARTA - Aziz Hedra rajin cover lagu di YouTube. Memiliki karakter kuat, nasib baik menjemput Aziz Hedra karena berhasil tembus industri musik nasional dan masuk ke Label Sony Musik Indonesia, serta segera merilis single Somebody's Pleasure.

Aziz Hedra menilai dirinya bisa dilirik label musik karena ia memiliki karakter yang khas dari penyanyi-penyanyi lainnya. Menurutnya, ia juga bisa meresapi makna dari sebuah lagu.

“Jenis suara aku serak serak basah. I sing a song from my heart. So yeah if it’s a sad song I'm gonna be a sad boy,” kata Aziz Hedra, dalam keterangan tertulisnya.

“Aku selalu berusaha ngebikin lagu tersebut menjadi versi aku. Jadi, ketika aku cover lagu siapapun, para penikmat musik cover akan ingat versi aku,” sambungnya.

Pengcover lagu itu juga menjelaskan lagu Somebody Pleasure tentang masalah yang biasa terjadi dalam hidup seseorang. Aziz Hedra menyebut lagu ini mengingatkan pentingnya bangkit dari sebuah masalah.

“You’re not alone. Masalah itu hal yang biasa dalam hidup. Kita semua pasti punya masalah masing aspek tertentu, tapi kita harus bisa bangkit dari masalah tersebut, karena masalah adalah suatu hal yang bisa bikin kita lebih dewasa,” jelas Aziz Hedra.

Untuk itu, Aziz Hedra juga mengaku pernah merasakan dirinya berada di situasi itu. Ia juga menerangkan cara dirinya untuk keluar dari tekanan tersebut.

“Tentu ada, aku percaya bahwa semua masalah bisa dilewati asalkan dengan berusaha, sabar, dan berdoa,” terang Aziz Hedra.

Menurutnya, lagu ini juga akan sampai kepada penikmat musik, tetapi tergantung masalah personal masing-masing. “Menurut saya lagu ini bisa relate kepada kamu semua depends on masalah masing”, dan yakinlah masalah itu hanya sebuah step untuk kita bisa upgrade diri kita, it’s okay to be tired but don’t ever give up,” tandas Aziz Hedra.