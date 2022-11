SEOUL - Choi Min Gi alias Ren dikonfirmasi membintangi drama I Have Waited A Long Time for You. Hal itu dikonfirmasi Big Planet Made Entertainment, agensi mantan personel NU’EST tersebut, pada 8 November 2022.

Drama bergenre misteri-kriminal tersebut berkisah tentang seorang pria bernama Oh Jin Sang yang menjadi polisi untuk membalaskan dendam adiknya. Ren dipercaya untuk menghidupkan peran Oh Jin Woo, adik sang karakter utama.

Karakter tersebut digambarkan sebagai seorang adik yang sangat mencintai kakaknya. Mengutip Soompi, Rabu (9/11/2022), aktor Na In Woo masih mempertimbangkan untuk berperan sebagai Oh Jin Sang.

Ren memulai debutnya di industri musik K-Pop bersama boy group NU’EST, pada 2012. Sebelum menerima tawaran membintangi drama I Have Waited A Long Time for You, dia pernah membintangi film independen China dan Jepang.

Idol 27 tahun itu juga menjajal panggung pertunjukan dengan membintangi Jamie, pada 2020. Selanjutnya, dia terlibat dalam pementasan Hedwig and the Angry Inch, Bungee Jumping of Their Own, dan The Three Musketeers.*

(SIS)