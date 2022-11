LOS ANGELES - Aktor Captain America, Chris Evans resmi menyandang ‘Pria Terseksi Dunia 2022’ versi People. Informasi itu dirilis majalah tersebut pada Senin (7/11/2022) malam waktu setempat.

Aktor 41 tahun itu berhasil mengambil alih gelar tersebut dari pemenang tahun lalu yang juga rekannya dalam Avengers, Paul Rudd. Chris mengaku, gelar itu hanya menjadi bahan guyonan teman-teman SMA-nya.

BACA JUGA: Ryan Gosling dan Chris Evans Cerita Pengalaman Unik saat Syuting The Gray Man

“Ya, setidaknya ibuku pasti akan sangat senang. Dia selalu bangga dengan apapun yang kulakukan. Namun gelar Pria Terseksi di Dunia ini menjadi sesuatu yang bisa dia banggakan,” ujarnya dikutip dari Page Six, Selasa (8/11/2022).

Alih-alih merasa tersanjung dengan gelar tersebut, Chris Evans mengaku, malu dengan gelar tersebut. “Sangat aneh rasanya diwawancarai dengan gelar itu. Aneh saja menyombongkan sesuatu seperti itu,” katanya.

BACA JUGA: Kiesha Alvaro Curhat Kerja Banting Tulang sejak Kecil, Pasha Ungu: Bagus Dong

Evan Rose mulai dikenal publik ketika memerankan karakter Johnny Storm dalam dua film superhero Fantastic Four. Dua film itu dirilis pada 2005 dan 2007. Namun dia meraih popularitas lewat film Captain America: The First Avenger, pada 2011.

Baca Juga: Taco Bell Indonesia Resmi Buka Gerai ke-6 di Paramount Gading Serpong

Chris Evans kemudian berperan sebagai Captain America dalam 10 film Marvel lainnya. Terbaru, dia meminjamkan suaranya dalam film Pixar, Lightyear dan membintangi film Netflix, The Gray Man bersama Ryan Reynolds. Chris Evans menambah deretan Pria Terseksi di Dunia versi People setelah Michael B. Jordan, Dwayne Johnson, Adam Levine, John Legend, Idris Elba, Richard Gere, Channing Tatum, dan pesepak bola David Beckham.* BACA JUGA: Gisel Ungkap Alasannya Buka Hati untuk Rino Soedarjo, Jawaban dari Doa