JAKARTA - Penyanyi Ashanty kini tengah berbahagia. Istri Anang Hermansyah itu tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-38 tahun pada Jumat 4 November 2022.

Di hari ulang tahunnya ini, Ashanty dan keluarga masih melakukan wisata religi dan kini tengah berada di Madinah. Sayangnya, sang putri sambung, Aurel Hermansyah tak ikut hadir dalam perjalanan itu.

Meski begitu, Aurel tetap meningat ulang tahun sang bunda. Istri Atta Halilintar ini bahkan memberikan ucapan manis melalui akun Instagram-nya.

“Happy birthday Gendanya Ameena, wishing you all the best, pokoknya sehat selalu dan panjang umurnya,” tulis Aurel, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis 4 November 2022.

Dalam unggahan itu, Aurel memperlihatkan momen kebersamaannya bersama Ashanty mulai saat ia hamil hingga lahir sang putri, Ameena Nur Atta.

Namun, Aurel mengaku sedih karena tak bisa merayakan hari ulang tahun Ashanty secara langsung lantaran keluarga besar The Hermansyah masih berada di Madinnah.

“Baru kali ini ultahnya enggak barengan, sedih banget. Tapi enggak apa-apa, kali ini bunda ultahnya di rumah Allah,” tulis Aurel. Melihat unggahan manis itu, Ashanty pun membalasnya dengan komentar. Ia mengucapkan terima kasih pada Aurel dan mengatakan selalu menyayanginya. “Masya Allah anakku sayang. Makasih doa dan ucapannya ya kakak. You know i love you forever,” balas Ashanty. Alhasil, ucapan Aurel Hermansyah di ulang tahun Ashanty ini mengundang reaksi netizen. Mereka ikut mengucapkan doa di usia baru Ashanty, sekaligus terharu dengan keharmonisan mereka. “Happy birthday gendanya Ameena,” kata akun @ate****** “Panjang umur bunda Ashanty,” tulis akun @eva******.