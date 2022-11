JAKARTA - Artis Annisa Pohan mendadak jadi sorotan. Belum lama ini, istri Agus Harimukti Yudhoyono itu membagikan momen dirinya saat bertemu sosok yang sedang viral di sosial media, Bunda Corla.

Momen itu terjadi saat Annisa pergi berkunjung ke Berlin, Jerman. Menantu mantan Presiden RI ke-5, Susilo Bambang Yudhoyono itu nampak senang bisa bertemu dengan Bunda Corla yang tengah jadi pembicaraan netizen Tanah Air itu.

“Aku pun ter-Corla Corla, hope to see you soon bunda gue,” tulis Annisa dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat 4 November 2022.

Diunggahan lainnya, wanita kelahiran 1981 itu menunjukan saat dirinya tengah bersantap di restoran cepat saji tempat Bunda Corla bekerja. Ada pula sang suami, Agus Yudhoyono setia menemani Annisa.

Hal serupa juga dilakukan Bunda Corla. Wanita asal Medan, Sumatera Utara itu turut mengunggah postingan bersama Annisa Pohan. Ia juga mengomentari postingan Annisa dengan dirinya.

Bunda Corla mengatakan Annisa sengaja datang mengunjungi tempat kerjanya di restoran cepat saji di Jerman. “Terima kasih udah datang ke McD bunda ya sayang, bunda anak guee,” tulis Bunda. Postingan Annisa bersama Bunda Corla itu sontak mengundang reaksi para netizen. Mereka ikut senang melihat kebersamaan Annisa Pohan dengan Bunda Corla yang tengah menjadi idola masyarakat. “Titip salam untuk Bunda Corla ya bu Annisa,” kata akun @alf*******. “Akhirnya ketemu juga,” sambung akun @sen******. Annisa Pohan sendir memang tengah berada di Berlin, Jerman bersama keluarga besarnya. Nampak ia sempat memosting kebersamaannya dengan sang suami dan ayah mertuanya, SBY.