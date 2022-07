JAKARTA - Annisa Pohan dan Agus Harimurti tengah merasakan kebahagiaan. Pasalnya pada 8 Juli kemarin, keduanya baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-17.

Kabar bahagia tersebut Agus bagikan melalui sebuah video yang diunggah di media sosial pribadinya.

"Spending my precious moments with my beloved ones. Happy anniversary once again, Annisa Pohan," tulisnya dalam keterangan video di Instagramnya, dikutip Minggu (10/7/2022).

Dalam video itu terlihat keduanya mendapat kejutan dari keluarga dan juga sahabatnya. Sebuah kamar hotel juga sudah dihiasi dengan backdrop bertuliskan Happy 17th Anniversary. Terdapat juga hiasan balon dengan warna emas dan pink.

Tak hanya itu, hampir seisi ruangan dihiasi balon yang menempel di atap dinding kemudian diberi tali dan terdapat foto kebersamaan Annisa dan Agus. Ada pula kata-kata mutiara dalam foto-foto tersebut. Sang istri, tampak tak bisa menahan tangisnya.

"Hari ini kita bersyukur banget, karena tepat 8 Juli 2022, 17 tahun usia pernikahan kami berdua yang tentunya penuh suka dan duka. Lika liku perjalanan rumah tangga dan keluarga kecil kami yang juga selalu menghadirkan kebahagiaan," ucap putra Susilo Bambang Yudhoyono dalam video tersebut.

Sementara itu, Annisa juga mengungkapkan rasa syukurnya karena menemukan sosok suami seperti Agus.

"You’re my best friend. Karena setiap apapun yang terjadi dalam hidup aku, kamu selalu ada buat aku," kata Annisa yang kembali menangis terharu.

Para keluarga dan sahabatnya itu juga menyediakan satu set meja beserta hiasan bunga untuk pasangan ini. Mereka pun menikmati momen makan malam romantis. Unggahan tersebut mendapat banyak komentar dari warganet dan rekan artis. Mereka ikut mendoakan kebahagiaan pasangan ini. "Happy anniversary," tulis Yuni Shara. "Langgeng selalu mas Agus dan mba Annisa," tulis netizen.