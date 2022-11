JAKARTA - Fujianti Utami genap berusia 20 tahun pada 3 November 2022. Memperingati momen pertambahan umurnya, kekasih Thariq Halilintar itu menuliskan ungkapan haru untuk mendiang sang kakak, Bibi Ardiansyah.

Hal ini terlihat dari komentar Fuji di unggahan Bibi Ardiansyah setahun silam. Potret kebersamaan mereka yang diabadikan di perayaan ulang tahun sang adik, tepat sebelum dia tewas dalam kecelakaan.

"Happy birthday bestie @fuji_an. Semoga cepat lulus dan jadi lawyer, notaris, jaksa, panitera dan hakim," tulis Bibi.

Fuji kemudian menuliskan komentar di unggahan terakhir sang kakak.

"Happy birthday to me again. Your little sister is not little anymore (selamat ulang tahun untukku lagi. Adikmu sudah bukan anak kecil lagi)" tulisnya. Â

Komentar Fuji tersebut menuai respons netizen. Mereka mengucapkan selamat ulang tahun dan memintanya semangat meski berat hidup tanpa sang kakak. "Happy birthday Uti. Semangat ya," komentar netizen. "Happy birthday. Jangan pernah membenci hari ulang tahunmu," komentar netizen lainnya. Seperti diketahui, Bibi Ardiansyah meninggal seketika bersama sang istri, Vanessa Angel, dalam kecelakaan tunggal yang terjadi pada 4 November 2021. Saat itu mereka dalam perjalanan menuju ke Surabaya. Mobil yang ditumpangi Vanessa dan Bibi dibawa oleh rekan mereka, Tubagus Joddy. Namun sang sopir beserta putra pasangan itu, Gala Sky Andriansyah, serta pengasuhnya, berhasil selamat dari kecelakaan itu.